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Росія погодила відправку 200 білоруських військових до Сирії

07/02/2022 21:08

У понеділок, 7 лютого, уряд Росії схвалив проект безстрокової угоди з Білоруссю щодо розміщення її військового контингенту з 200 осіб у Сирії.

Документ було опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Як зазначається у проекті угоди, білоруський контингент братиме участь у “гуманітарних заходах” поза зоною бойових дій, його розмістять у місці дислокації російської авіаційної групи – на авіабазі Хмеймім.

Завдання та склад білоруської групи затвердить влада Білорусі, погодивши своє рішення з Росією. Військові підпорядковуватимуться Центру з примирення ворогуючих сторін міноборони РФ, але залишатимуться під командуванням міноборони Білорусі.

Росія “на безоплатній основі” забезпечить білоруських військових харчуванням, транспортом, обмундируванням, технічними та матеріальними засобами, зброєю, військовою технікою та боєприпасами, а також проводить їх підготовку та організує їхню евакуацію з Сирії у разі загрози життю.

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