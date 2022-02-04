СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4213675 +43778
Летальні випадки:
100983 +174
Одужали:
3660351 +9497
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18404417 (+96361). Оновлено: 08:14 04.02.2022
Home / Світ / Європа / Єврокомісія пропонує продовжити дію системи COVID-сертифікатів

Єврокомісія пропонує продовжити дію системи COVID-сертифікатів

04/02/2022 19:56

Європейська комісія запропонувала продовжити дію системи цифрових COVID-сертифікатів в Євросоюзі на рік – до 30 червня 2023 року.

Про це інформує пресслужба Єврокомісії.

“Вірус COVID-19 продовжує переважати в Європі, і на цьому етапі неможливо визначити вплив можливого збільшення інфекцій у другій половині 2022 року або появи нових варіантів. Розширення регламенту гарантує, що мандрівники зможуть продовжувати використовувати свій цифровий сертифікат під час поїздок в ЄС”, – йдеться у заяві ЄК.

Також Єврокомісія пропонує включити тести на антигени до видів тестів, за якими може бути виданий сертифікат.

Пропонується забезпечити синхронізацію даних про щеплення для європейських сертифікатів про вакцинацію, щоб вони мали правильну загальну кількість доз.

Крім того, Брюссель запропонував передбачити можливість видачі сертифікатів особам, які беруть участь у клінічних випробуваннях вакцин проти COVID-19. Цей захід спрямовано на заохочення подальшої розробки та вивчення вакцин.

У Єврокомісії нагадали, що рішення щодо внутрішнього використання цифрових COVID-сертифікатів залишається за державами-членами.

Читайте також:
Єврокомісія скоротила термін дії COVID-сертифікатів для подорожей

Унікальних переглядів: 6
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Президенти України і Словаччини обговорили взаємодію в безпековій сфері

Глава держави Володимир Зеленський та президенка Словацької Республіки Зузана Чапутова під час телефонної розмови обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України. Як інформує пресслужба офісу президента, Зеленський подякував за...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse