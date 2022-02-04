Єврокомісія пропонує продовжити дію системи COVID-сертифікатів

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Європейська комісія запропонувала продовжити дію системи цифрових COVID-сертифікатів в Євросоюзі на рік – до 30 червня 2023 року.

Про це інформує пресслужба Єврокомісії.

“Вірус COVID-19 продовжує переважати в Європі, і на цьому етапі неможливо визначити вплив можливого збільшення інфекцій у другій половині 2022 року або появи нових варіантів. Розширення регламенту гарантує, що мандрівники зможуть продовжувати використовувати свій цифровий сертифікат під час поїздок в ЄС”, – йдеться у заяві ЄК.

Також Єврокомісія пропонує включити тести на антигени до видів тестів, за якими може бути виданий сертифікат.

Пропонується забезпечити синхронізацію даних про щеплення для європейських сертифікатів про вакцинацію, щоб вони мали правильну загальну кількість доз.

Крім того, Брюссель запропонував передбачити можливість видачі сертифікатів особам, які беруть участь у клінічних випробуваннях вакцин проти COVID-19. Цей захід спрямовано на заохочення подальшої розробки та вивчення вакцин.

У Єврокомісії нагадали, що рішення щодо внутрішнього використання цифрових COVID-сертифікатів залишається за державами-членами.

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