СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3616716 +6029
Летальні випадки:
93608 +346
Одужали:
3357405 +18850
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16532593 (+28652). Оновлено: 08:20 21.12.2021
Home / COVID-19 / Єврокомісія скоротила термін дії COVID-сертифікатів для подорожей

Єврокомісія скоротила термін дії COVID-сертифікатів для подорожей

21/12/2021 15:03

Європейська комісія ухвалила правила, згідно з якими сертифікат Євросоюзу про вакцинацію проти COVID-19 буде дійсним для подорожей протягом дев’ять місяців після завершення графіка первинних щеплень.

Про це у вівторок, 21 грудня, інформує “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу комісії.

“Сьогодні Комісія затвердила правила, що стосуються цифрового COVID-сертифіката ЄС, встановивши зобов’язуючи термін прийняття сертифікатів про вакцинацію у 9 місяців (рівно 270 днів) з метою подорожей всередині ЄС”, – йдеться у повідомленні.

Комісія зазначила, що це рішення враховує рекомендації Європейського центру профілактики та контролю захворювань, згідно з якими бустерні дози рекомендуються не пізніше ніж через шість місяців після завершення першого циклу вакцинації.

Сертифікат залишатиметься дійсним протягом додаткового періоду ще на три місяці після цих шести місяців, щоби гарантувати, що національні кампанії з вакцинації можуть бути скориговані, і громадяни матимуть доступ до бустерних доз.

Нові правила стануть обов’язковими для 27 країн ЄС з 1 лютого.

Нові правила щодо тривалості сертифікату стосуються лише поїздок між країнами. Уряди зможуть мати різний термін дії сертифікату для доступу до заходів або приміщень на своїй території.

За словами офіційного представника ЄС, після бустерної вакцинації термін дії COVID-сертифікату буде продовжено без встановленого ліміту, оскільки наразі недостатньо інформації про тривалість захисту після підсилюючого щеплення.

Це рішення замінить необов’язкову рекомендацію, яку Єврокомісія висунула в листопаді.

Читайте також:
Італія заборонила в’їзд навіть вакцинованих туристів з України

Унікальних переглядів: 185
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

160-річчя Євгена Чикаленка: презентували фільм про визначного мецената

До 160-ї річниці від дня народження відомого мецената Євгена Чикаленка Український інститут національної пам’яті презентував документальний фільм про діяча. Про це у вівторок, 21 грудня, інформує “Новинарня” із посиланням...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse