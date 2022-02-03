У Франції почали розслідування щодо іномовлення Russia Today

Французький медіарегулятор Arcom почав розслідування щодо подання інформації російським телеканалом RT France.
Про це інформує сайт RT із посиланням на французький журнал Challenges.
“Кілька асоціацій повідомили про недогляди у висвітленні криз, зокрема таких як виступи «жовтих жилетів» або ситуація в Сирії та Центральноафриканській Республіці”, – йдеться в повідомленні.
Телеканал запросив в регулятора роз’яснення, але відповіді не отримав.
Керівник RT France Ксенія Фьодорова заявила, що це спланована акція, адже інформація про перевірку зʼявилася наступного дня після заборони мовлення RT у Німеччині.
Нагадаємо, 2 лютого Комісія з ліцензування та нагляду за органами ЗМІ Німеччини заборонила мовлення на території ФРН телевізійного каналу RT DE. Канал закрили через те, що він не подав заяву на отримання ліцензії на мовлення.
У відповідь росіяни пригрозили утисками німецьких мовників в Росії та пообіцяли звернутися до суду.
У відповідь Кремль заборонив мовлення в країні німецької медіакорпорації Deutsche Welle, позбавила її кореспондентів акредитації та закрила корпункт у Москві.
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