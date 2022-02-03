У Франції почали розслідування щодо іномовлення Russia Today

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Французький медіарегулятор Arcom почав розслідування щодо подання інформації російським телеканалом RT France.

Про це інформує сайт RT із посиланням на французький журнал Challenges.

“Кілька асоціацій повідомили про недогляди у висвітленні криз, зокрема таких як виступи «жовтих жилетів» або ситуація в Сирії та Центральноафриканській Республіці”, – йдеться в повідомленні.

Телеканал запросив в регулятора роз’яснення, але відповіді не отримав.

Керівник RT France Ксенія Фьодорова заявила, що це спланована акція, адже інформація про перевірку зʼявилася наступного дня після заборони мовлення RT у Німеччині.

Нагадаємо, 2 лютого Комісія з ліцензування та нагляду за органами ЗМІ Німеччини заборонила мовлення на території ФРН телевізійного каналу RT DE. Канал закрили через те, що він не подав заяву на отримання ліцензії на мовлення.

У відповідь росіяни пригрозили утисками німецьких мовників в Росії та пообіцяли звернутися до суду.

У відповідь Кремль заборонив мовлення в країні німецької медіакорпорації Deutsche Welle, позбавила її кореспондентів акредитації та закрила корпункт у Москві.

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