П’ять країн-партнерів і Мінреінтеграції запустили Фонд “Партнерство за сильну Україну”

Учасники церемонії підписання меморандуму. Фото: Мінреінтеграції

У Києві підписали Меморандум про створення Фонду “Партнерство за сильну Україну”.

Урочиста церемонія з нагоди початку роботи Фонду відбулася 2 лютого під головуванням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук та Посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс.

Також у церемонії підписання Меморандуму про створення Фонду взяли участь представники п’яти держав-партнерів:

Матильда Ернкранс – Міністр з міжнародного розвитку та співробітництва Швеції (онлайн),

Лариса Галадза – Посол Канади в Україні,

Клод Вайлд – Посол Швейцарії в Україні,

Крістіна Квін – Повірена у справах США в Україні,

“Публічна підтримка і довіра партнерів один до одного є ключовою. Ми розуміємо, наскільки важливо та головне – своєчасно, саме тут і зараз, розпочинати такий проєкт. Це важливо для наших людей на сході, та півдні нашої держави. Це важливо для всіх українців – знати й вірити, що ми не самі та стоїмо плечем до плеча”, – наголосила Ірина Верещук.

Пілотні проєкти: підтримка найвразливіших громад, посилення цивільно-військового співробітництва та поліпшення енергоефективності

Фонд опікуватиметься підтримкою довгострокового розвитку громад, які постраждали від збройної агресії Росії, запобіганням подальшій ескалації та підготовкою до плавної і безперешкодної соціальної, економічної та політичної реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Передбачається, що перша фаза реалізації програми Фонду триватиме до березня 2024 року, а її бюджет становитиме 35 мільйонів фунтів стерлінгів (1,3 млрд гривень).

“Я буду вдячна кожному, хто долучиться, бо це партнерський фонд, який лише у своєму старті має 35 млн фунтів для перших проєктів, спрямованих на громади, на їхню стійкість, на людей, які потребують підтримки як держави, так і міжнародної спільноти”, – зазначила Віце-прем‘єр-міністр.

Попередньо затверджено низку пілотних проєктів, спрямованих на підтримку найбільш вразливих громад, на посилення цивільно-військового співробітництва та поліпшення енергоефективності в Луганській та Донецькій областях. На сході й півдні України Фонд вдосконалить регіональні комунікаційні можливості для протидії дезінформації, а також сприятиме інклюзивному діалогу. У довгостроковій перспективі, Фонд працюватиме над оптимізацією державних послуг та розширенням економічних можливостей, підтримуючи реінтеграцію тимчасово окупованих територій.

35 мільйонів фунтів стерлінгів – перший ресурсний кейс

Ірина Верещук зауважила, що цей Фонд покликаний зробити громади Донецької та Луганської областей стійкішими, оскільки вони є глибоко дотаційними зі слабким інвестиційним кліматом. І щоб інвестор туди прийшов, слід подбати про необхідну підтримку й створити фундамент, аби іноземні та внутрішні інвестиції тут мали місце. Партнерський Фонд має кілька напрямків і означені 35 мільйонів фунтів – лише перший його ресурсний кейс.

“Якщо ці проєкти ефективно втілюватимуть, то звісно обсяг фінансування тут збільшуватиметься. Наразі обрано чотири напрямки, зокрема у сферах енергоефективності, протидії гібридним загрозам, зниження конфліктності у громадах тощо. Ми їхатимемо у громади, до керівництва регіонів, і допомагатимемо вирішувати їхні конкретні проблеми, виявляти точкові вузли конфліктів і розв’язувати їх разом”, – уточнила Віце-прем‘єр-міністр.

Також спікерка наголосила, що в контексті реінтеграції додаткової уваги потребують громади, які прийняли в себе внутрішньо переміщених осіб. Це громади Старобільська, Слов’янська, Краматорська та інші. І слід подякувати нашим міжнародним партнерам за розуміння, що ця увага має бути дуже людиноцентричною і практичною. Люди повинні бачити, що рух вперед триває, що уряд хоче і може їм допомагати, зокрема разом із іноземними партнерами.

“Кожен фунт, кожен євро, кожна ідея буде реалізована ефективно”

Передусім надані партнерські ресурси підуть на проєкти енергоефективності. Йдеться про виконання енергоаудиту під час процесу термомодернізації різноманітних об’єктів. Зробити це тамтешні громади не мають змоги, тому Фонд допомагатиме їм у цій справі, як і загалом у термомодернізації будівель, визначених громадами. Це можуть бути дитсадочки, школи, ФАПи, загалом соціальна інфраструктура.

“Якщо ми допоможемо зробити енергоаудит громадам Луганщини і Донеччини, вони зможуть скористатися перевагами національної програми термомодернізації, й на яку Уряд виділив кошти на 2022 рік. Так ми поєднаємо підтримку як через проєкти міжнародного партнерського Фонду, так і завдяки проєктам, фінансованим з держбюджету. І така синергія є дуже необхідною”, – переконана Ірина Верещук.

Усі проєкти Фонду піддаватимуть ретельному аудиту. Кожен фунт, кожен євро, як зауважила пані Верещук, кожна ідея буде реалізована ефективно.

Контроль за використанням коштів Фонду здійснюватимуть дві організації – міжнародна аудиторська та внутрішня. Зокрема, це міжнародна консалтингова компанія “Кімонікс Інтернешнл Інк.”, відібрана як така, що реалізуватиме проєкти. Мінреінтеграції ж на політичному рівні проводитиме консультації й направлятиме у потрібне русло допомогу в межах означених проєктів.

Ірина Верещук подякувала міжнародним партнерам – “вірним друзям України” – за всебічну підтримку України та висловила сподівання, що робота Фонду принесе ефективні результати.

підготував: Геннадій Карпюк

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