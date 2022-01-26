Міжнародний партнерський фонд допоможе у термомодернізації житла на Донеччині, Луганщині й Херсонщині

Україна практично від часу проголошення своєї державності постійно, хоч і з різним ступенем ризиків у певні роки, стикається із проблемою енергетичної залежності. Очевидно, що річ не тільки у тім, що ми вимушені постачати енергоносії з-за кордону, а в тому, що країна потребує кардинального осучаснення всієї системи енергоспоживання. Відповіддю на цей виклик стало проголошення старту у 2022 році програми “Велика термомодернізація”. Її успішна реалізація дозволить суттєво зменшити нашу енергозалежність в умовах глобально-світової енергетичної кризи та зростання цін на вуглеводні і комунальні послуги, вважають в уряді.
Згадана програма передбачає утеплення 5 тисяч багатоповерхівок, шкіл, садків та лікарень. Кошторис цієї ініціативи для держави – загалом 300 мільярдів гривень, 100 мільярдів планується залучити в найближчі три роки. За попередніми розрахунками, термомодернізація багатоповерхових будинків здатна на 30-40% зменшити споживання газу на їхнє опалення.
Кабмін уже затвердив законопроєкт про внесення змін до низки законів, що створить умови для впровадження термомодернізаційної ініціативи на рівні ОСББ та скорочення кількості формальних процедур, розвитку системи енергетичного менеджменту будівель.
У цьому напрямку з 31 січня працюватиме і Міжнародний фонд “Партнерство за сильну Україну”, до заснування якого причетні п’ять країн – США, Велика Британія, Канада, Швейцарія та Швеція. Завдяки ініціативі Міністерства реінтеграції фонд допоможе ефективно провести термомодернізаційну кампанію на Донеччині, Луганщині й на Херсонщині.
Загалом Фонд “Партнерство за сильну Україну” сприятиме розвитку трьох областей через проєкти загальною вартістю щонайменше 35 мільйонів фунтів стерлінгів, розраховані на трирічний період впровадження.
Як зазначили в Мінреінтеграції, у 2022 рік фонд зосередиться на проєктах з енергоефективності, зміцнення та спроможності громад.
Віце-прем’єр-міністр — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що проєкт із термомодернізації з-поміж інших було відібрано на засіданні технічного комітету фонду “Партнерство за сильну Україну”.
“За дорученням Президента і за виконанням плану Уряду створено фонд з термомодернізації – національна програма, яка у 2022 році розпочне свою реалізацію. Сподіваюся, вона ефективно працюватиме далі, – зауважила міністерка. – Але є проблема – місцеві ради не можуть самі розробити проєкти, які допомагають провести енергоаудит, який є необхідною умовою. Слід розуміти, що відбувається із тими будівлями, які збираються термомодернізувати”.
За запевненням Ірини Верещук, пілотний партнерський проєкт допоможе громадам Донеччини, Луганщини, Херсонщини провести необхідний енергоаудит і взяти участь у національній програмі термомодернізації та загалом пришвидшить процес реінтеграції тимчасово окупованих територій.
“Я нещодавно повернулася із Донеччини, де спілкувалася із місцевими владами, громадами. Вони дуже потребують нашої допомоги й уваги. Таку увагу надаємо їм ми – державна влада: президент, уряд, міністерство. Приємно, що тепер до цього долучилися ще й п’ять країн. Жителям тимчасово окупованих територій потрібна наша підтримка”, – заявила посадовиця. Вона аргументувала якнайширше залучення міжнародних партнерів до вирішення конкретних проблем, що існують в українських громадах, зокрема тих, які постраждали унаслідок російської гібридної агресії.
підготував: Геннадій Карпюк
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