На КПВВ “Чонгар” та “Каланчак” планують побудувати автостанції, – Верещук

Ілюстративне фото. КПВВ "Каланчак"

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук анонсує, що на КПВВ “Каланчак” та “Чонгар” будуть доступні регулярні перевезення у 2022 році.

Про це вона заявила під час свого робочого візиту в Херсонську область, інформує у вівторок, 23 листопада, пресцентр відомства.

“ДП Мінреінтеграції вже вирішує питання розміщення автостанції на КПВВ “Чонгар” та “Каланчак” та налагодження автобусного сполучення від сервісних зон КПВВ на тимчасово окупованій території та виїзду з неї. Віце-прем’єр-міністр зазначила, що наразі розглядається можливість придбання чотирьох електромобілів для зазначених КПВВ, які перевозитимуть людей”, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що відомство готове оголосити конкурс на придбання електромобілів у січні, у зв’язку з чим очікується, що до лютого питання перевезення буде вирішено.

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