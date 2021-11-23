На КПВВ “Чонгар” та “Каланчак” планують побудувати автостанції, – Верещук

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук анонсує, що на КПВВ “Каланчак” та “Чонгар” будуть доступні регулярні перевезення у 2022 році.
Про це вона заявила під час свого робочого візиту в Херсонську область, інформує у вівторок, 23 листопада, пресцентр відомства.
“ДП Мінреінтеграції вже вирішує питання розміщення автостанції на КПВВ “Чонгар” та “Каланчак” та налагодження автобусного сполучення від сервісних зон КПВВ на тимчасово окупованій території та виїзду з неї. Віце-прем’єр-міністр зазначила, що наразі розглядається можливість придбання чотирьох електромобілів для зазначених КПВВ, які перевозитимуть людей”, – йдеться у повідомленні.
Наголошується, що відомство готове оголосити конкурс на придбання електромобілів у січні, у зв’язку з чим очікується, що до лютого питання перевезення буде вирішено.
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