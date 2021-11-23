СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3353136 +12729
Летальні випадки:
82318 +720
Одужали:
2796597 +23107
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15595737 (+38099). Оновлено: 08:30 23.11.2021
Home / Україна / На КПВВ “Чонгар” та “Каланчак” планують побудувати автостанції, – Верещук

На КПВВ “Чонгар” та “Каланчак” планують побудувати автостанції, – Верещук

23/11/2021 15:02

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук анонсує, що на КПВВ “Каланчак” та “Чонгар” будуть доступні регулярні перевезення у 2022 році.

Про це вона заявила під час свого робочого візиту в Херсонську область, інформує у вівторок, 23 листопада, пресцентр відомства.

“ДП Мінреінтеграції вже вирішує питання розміщення автостанції на КПВВ “Чонгар” та “Каланчак” та налагодження автобусного сполучення від сервісних зон КПВВ на тимчасово окупованій території та виїзду з неї. Віце-прем’єр-міністр зазначила, що наразі розглядається можливість придбання чотирьох електромобілів для зазначених КПВВ, які перевозитимуть людей”, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що відомство готове оголосити конкурс на придбання електромобілів у січні, у зв’язку з чим очікується, що до лютого питання перевезення буде вирішено.

Читайте також:
На адмінмежі з Кримом більше немає митниці

Унікальних переглядів: 17
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Херсонщині імовірний замовник убивства Каті Гандзюк допомагає житлом родині організатора розправи

Один з імовірних замовників вбивства громадської діячки Катерини Гандзюк Євген Рищук допомагає родині одного з організаторів вбивства – Олексія Левіна. Про це повідомила група “Хто замовив Катю Гандзюк?” у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse