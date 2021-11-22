На адмінмежі з Кримом більше немає митниці

З 21 листопада на контрольних пунктах в’їзду-виїзду “Чонгар” та “Каланчак” митного посту “Крим” припиняється здійснення митних формальностей.
Про це в понеділок, 22 листопада, повідомив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.
“На КПВВ на тимчасовій адміністративній межі між Херсонською областю і ТОТ АР Крим та м. Севастополя припинили діяти пункти митного контролю.
На адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом більше немає митниці. Адмінмежа з Кримом – не державний кордон, митниця на ній не потрібна”, – написав Кориневич.
Нагадаємо, що рішення про скасування режиму вільної економічної зони “Крим” на тимчасово окупованій території України ухвалив уряд. Врахувавши обмеження, викликані окупацією Кабмін встановив особливі економічні відносини.
Контролювати в’їзд-виїзд, виявляти та запобігати переміщенню товарів на тимчасово окуповану територію та з неї поза межами КПВВ будуть уповноважені особи Державної прикордонної служби України.
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