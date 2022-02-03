“Чому ми ще не в НАТО?” – експерти визначили пріоритетні для влади кроки та реформи

3 лютого в інформаційній агенції «Укрінформ» відбувся брифінг Ради громадського нагляду (РГН) за виконанням Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО. Експерти РГН розповіли про гострі проблеми на шляху України до НАТО та про пріоритетні кроки та заходи, які необхідно здійснити.

Дмитро Бібік, шеф-аналітик апарату РГН, пояснив логіку формування РНП, висвітлив недоліки при її складанні та виконанні: «Принцип формування цих програм через міжвідомче погодження самими відповідальними органами, як підлягають реформуванню, є хибними та неефективними. Принцип залучення громадськості є декларативним. Також немає чітких часових рамок для президента, коли він має підписати цю програму».

Експерт розповів про раніше проведену оцінку виконання заходів РНП, наслідком якої і стали формування громадськістю невідкладних ключових змін за шістьма напрямками, оформлених у зверненні громадянського суспільства до президента України щодо негайного внесення змін до РНП-2022.

Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ, розповів про те, що РНП зазвичай формується як результат механічного міжвідомчого погодження, а міністерства закладають в документ свою поточну діяльність:

«Річна національна програма – це, як в приказці: за все хороше, проти всього поганого. Там є багато хороших цілей. Одні розраховані на рік, інші на два чи на десять років. Але з такими менеджерськими підходами ми ще десяток років будемо ставити питання, чому ми не в НАТО».

Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції, зазначив, що необхідно провести реформу Служби безпеки України таким чином, щоб робота служби зосереджувалася на контррозвідувальній діяльності, підзвітній суспільству. Також він вказав на необхідність якнайшвидшого призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. «Кожен раз, коли наш президент, наші політики виставляють легітимні претензії до наших партнерів щодо НАТО, треба зробити все, щоб цим партнерам не було що сказати у відповідь. А зараз є».

Михайло Жернаков, співзасновник фундації DEJURE, зазначив, що в частині судової реформи необхідно докорінно змінити принципи формування РНП: «Про те, як реформувати СБУ, запитують СБУ. Так само судова влада, які давали можливість саму себе реформувати. І даремно».

Також, на думку експерта, при продовженні судової реформи особливу увагу треба приділити Окружному адміністративному суду Києва та Конституційному Суду.

Агія Загребельська, засновниця Ліги Антитрасту, розповіла про кроки, необхідні для ефективної демонополізації економіки та реальної боротьби з впливом олігархів: «Він має стояти на трьох китах: незалежність конкурентного відомства, спроможність антимонопольної інфраструктури, залученість суспільства до антимонопольної політики».

Модератор брифінгу Остап Кривдик також зазначив, що Рада громадського нагляду спрямувала звернення до президента із закликом внести зміни до РНП на 2022 рік з врахуванням пропозицій експертів та громадськості: «Ми подали пропозиції змін, щоб їх можна було виконати у 2022 році. Проте, ми вже найближчим часом починаємо займатися РНП на 2023 рік».

Було анонсовано проведення у березні 2022 року конференції, присвяченої початку формування РНП на 2023 рік.

Довідка про РГН

Рада громадського нагляду (РГН) за виконанням Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО є широкою громадською ініціативою, створеною суспільством для сприяння більш ефективному та прозорому виконанню Річних національних програм. До Ради увійшли експерти, науковці та лідери суспільної думки.

Рада залучила провідних експертів для оцінки ефективності виконання РНП і прийшла до висновків, які були покладені в основу звернення громадянського суспільства та експертного середовища до президента.

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