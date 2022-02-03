Байден заявив про ліквідацію лідера “ІДІЛ”

На північному заході Сирії американські спецпризначенці ліквідували лідера терористичної організації “Ісламська держава” Абу Ібрагіма аль-Гашемі аль-Кураші.
Про це в четвер, 3 лютого, заявив президент США Джо Байден, інформує пресслужба Білого дому.
“Минулої ночі за моїм наказом Збройні сили США на північному заході Сирії успішно провели контртерористичну операцію, щоби захистити американський народ і наших союзників і зробити світ безпечнішим“, – сказав Байден.
За його словами, внаслідок спецоперації був вбитий лідер терористичної організації “Ісламська держава”,якого називали Абу Ібрагім аль-Гашемі аль-Кураші.
“Усі американці благополучно повернулися з операції”, – додав Байден.
Абу Ібрагім аль-Гашемі аль-Кураші був призначений лідером “ІДІЛ” 31 жовтня 2019 року, менш ніж через тиждень після смерті Абу Бакра аль-Багдаді, першого лідера цієї терористичної організації.
Читайте також:
СБУ заявила, що викрила в Києві осередок “Ісламської держави”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!