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СБУ заявила, що викрила в Києві осередок “Ісламської держави”

16/12/2021 11:01

Служба безпеки України заявила про викриття у Києві осередку терористичної організації “Ісламська держава”. До його складу входили 12 осіб, в тому числі п’ятеро росіян, а лідером був екстрадований у 2020 році грузин Цезар Тохосашвілі (він же Аль Бара Шишані).

Про це повідомляється на сайті СБУ в четвер, 16 грудня.

“Для маскування незаконного перебування у столиці нашої держави вони розосередились за окремими адресами у різних районах міста. Під час 11 обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили: зброю та набої до неї, підроблені документи, засоби зв’язку”, – повідомила СБУ.

За цим фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що Тохосашвілі затримали в Києві у листопаді 2019 року і через кілька місяців екстрадували до Грузії.
Аль Бара Шишані був аміром джамаата “Ахадун Ахат” у сирійській провінції Латакія, а у 2013 році став заступником військового еміра ІДІЛ Абу Умара аш-Шишані (він же Тархан Батірашвілі). Коли у 2016 році аш-Шишані вбили, Аль Бара Шишані виїхав до Туреччини, а в 2018 році він опинився в Україні. Його затримали в приватному будинку біля Києва.
Тбіліський міський суд у листопаді 2019 року заочно засудив Тохосашвілі до тюремного ув’язнення.

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