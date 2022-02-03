СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4169897 +39620
Летальні випадки:
100809 +210
Одужали:
3650854 +9380
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18308056 (+101202). Оновлено: 08:17 03.02.2022
Home / Життя / Вічне протистояння: оригінальні чи аналогові Автозапчастини℗

Вічне протистояння: оригінальні чи аналогові Автозапчастини℗

03/02/2022 15:03

Орієнтуючись на різних покупців, кожен інтернет-магазин автомобільних запчастин реалізує оригінальні та аналогові комплектуючі. Пропонуємо розібратися у відмінностях, щоб зрозуміти, на який тип орієнтуватися, коли відкриваєте каталог запчастин.

Оригінальні запчастини

Це комплектуючі, випущені на заводах автовиробника. Рідні вузли і механізми, встановлені заводом-виробником, — завжди оригінальні. Виробництво ведеться за техзавданням і контрактом автомобільного концерну.

Самі автовиробники не займаються випуском деталей – вони їх замовляють, а потім збирають транспортні засоби. Тобто виробництво в будь-якому випадку налагоджено на сторонніх заводах. Просто у вибраних, схвалених і сертифікованих брендів.

Аналогові Автозапчастини

Над аналогами все також працюють сторонні заводи, тільки це вже не обов’язково сертифіковані автовиробником торгові марки. На ринку завжди можна знайти оригінальні комплектуючі, але переважно їх вартість вище в порівнянні з аналогами.

Найчастіше висока ціна пов’язана з тим, що виробництво ведеться за технологіями і напрацюваннями автомобільного концерну. Магазини автозапчастин пропонують три групи аналогових комплектуючих:

  1. Афтермаркет – це деталі, випущені постачальниками заводського конвеєра, але упаковані в свою упаковку. Продаж здійснюється через особисту дилерську мережу, а не через представників концерну. Виробництво під власним брендом знижує вартість продукції. При цьому за якістю афтермаркет-деталі не поступаються оригінальним.
  2. Деталі сторонніх заводів-виробників – це комплектуючі, випущені заводами, які не співпрацюють з конвеєрами автомобільних концернів. Виробництво орієнтоване на продаж в роздрібні точки. Вартість ще нижче в порівнянні з афтермаркет-деталями, хоча якість часто залишається на рівні. Знижена ціна пов’язана зі слабкою розкрученістю бренду заводу.
  3. Аналогові деталі монобрендів і перепаковщиків — це заводи, принцип роботи яких схожий з автоконцернами. Представники компаній розміщують тендер на виготовлення конкретних запчастин. В умовах тендеру прописуються цінові та технічні вимоги. Після виготовлення виробники продають комплектуючі під власним брендом.

Матеріал публікується на правах реклами ℗

Унікальних переглядів: 9

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

П’ять країн-партнерів і Мінреінтеграції запустили Фонд “Партнерство за сильну Україну”

У Києві підписали Меморандум про створення Фонду “Партнерство за сильну Україну”. Урочиста церемонія з нагоди початку роботи Фонду відбулася 2 лютого під головуванням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з питань...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse