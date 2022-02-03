Вічне протистояння: оригінальні чи аналогові Автозапчастини℗

Орієнтуючись на різних покупців, кожен інтернет-магазин автомобільних запчастин реалізує оригінальні та аналогові комплектуючі. Пропонуємо розібратися у відмінностях, щоб зрозуміти, на який тип орієнтуватися, коли відкриваєте каталог запчастин.

Оригінальні запчастини

Це комплектуючі, випущені на заводах автовиробника. Рідні вузли і механізми, встановлені заводом-виробником, — завжди оригінальні. Виробництво ведеться за техзавданням і контрактом автомобільного концерну.

Самі автовиробники не займаються випуском деталей – вони їх замовляють, а потім збирають транспортні засоби. Тобто виробництво в будь-якому випадку налагоджено на сторонніх заводах. Просто у вибраних, схвалених і сертифікованих брендів.

Аналогові Автозапчастини

Над аналогами все також працюють сторонні заводи, тільки це вже не обов’язково сертифіковані автовиробником торгові марки. На ринку завжди можна знайти оригінальні комплектуючі, але переважно їх вартість вище в порівнянні з аналогами.

Найчастіше висока ціна пов’язана з тим, що виробництво ведеться за технологіями і напрацюваннями автомобільного концерну. Магазини автозапчастин пропонують три групи аналогових комплектуючих:

Афтермаркет – це деталі, випущені постачальниками заводського конвеєра, але упаковані в свою упаковку. Продаж здійснюється через особисту дилерську мережу, а не через представників концерну. Виробництво під власним брендом знижує вартість продукції. При цьому за якістю афтермаркет-деталі не поступаються оригінальним. Деталі сторонніх заводів-виробників – це комплектуючі, випущені заводами, які не співпрацюють з конвеєрами автомобільних концернів. Виробництво орієнтоване на продаж в роздрібні точки. Вартість ще нижче в порівнянні з афтермаркет-деталями, хоча якість часто залишається на рівні. Знижена ціна пов’язана зі слабкою розкрученістю бренду заводу. Аналогові деталі монобрендів і перепаковщиків — це заводи, принцип роботи яких схожий з автоконцернами. Представники компаній розміщують тендер на виготовлення конкретних запчастин. В умовах тендеру прописуються цінові та технічні вимоги. Після виготовлення виробники продають комплектуючі під власним брендом.

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