Могилянська спільнота вимагає від міністра Шкарлета визнати результати виборів у НаУКМА

Центральний корпус НаУКМА. Фото: "Новинарня"

Пів тисячі членів спільноти Національного університету “Києво-Могилянська академія” вимагають від Міністерства освіти визнати результати виборів президента НаУКМА, на яких переміг доктор філологічних наук, професор Сергій Квіт.

Про це йдеться у відкритому зверненні спільноти КМА, оприлюдненому 1 лютого на тлі заяви міністра Шкарлета про невизнання виборів, що відбулися минулої неділі.

“Одностайне рішення Виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів підтримали обидва кандидати на посаду президента.

Організаційний комітет оприлюднив протокол про результати голосування і передав Міністерству освіти і науки України відповідну документацію. Оргкомітет з виборів президента, Вчена рада НаУКМА, Конференція студентів та інші студентські організації НаУКМА, Наглядова рада університету, Асоціація випускників НаУКМА, члени могилянської спільноти, партнери Академії засвідчили єдність у визнанні результатів виборів, які відбулися чесно і прозоро”, – сказано у відозві.

“Могилянська спільнота згуртована довкола демократичних ідеалів. Ми не ділимось на переможців і переможених, а готовність до діалогу і повага до інших точок зору – наші цінності і чесноти. Будь-які спроби дискредитувати результат виборів або у інший спосіб похитнути інституційну спроможність Могилянки отримають належний спротив.

Очікуємо від Міністерства освіти і науки України щонайшвидшого завершення формальних процедур щодо підписання контракту з обраним президентом НаУКМА Сергієм Квітом”, – наголошують підписанти.

Заяву підписали представники могилянської спільноти (від імені колегіальних органів):

Світлана Оксамитна , Голова Вченої ради НаУКМА

, Голова Вченої ради НаУКМА Лариса Кадуріна , Голова профкому НаУКМА

, Голова профкому НаУКМА Руслан Грабовський , Голова Студентської колегії НаУКМА

, Голова Студентської колегії НаУКМА Олександр Романюк , Голова Конференції Студентів НаУКМА

, Голова Конференції Студентів НаУКМА Віктор Іванчик , від імені Наглядової ради НаУКМА

, від імені Наглядової ради НаУКМА Костянтин Пересєдов , Голова Асоціації випускників НаУКМА

, Голова Асоціації випускників НаУКМА Марта Фаріон , президент Києво-Могилянської Фундації в Америці

, президент Києво-Могилянської Фундації в Америці Олексій Гнилоскуренко, Голова СО “Спудейське Братство НаУКМА”

та ще близько 500 осіб – викладачів, студентів та ін. (за посиланням).

Нагадаємо, 27 січня в Києво-Могилянській академії – після шести невдалих спроб – нарешті відбулося результативне голосування на виборах президента вишу. Найбільше голосів набрав колишній міністр освіти Сергій Квіт, який уже очолював КМА у 2007-2014 рр. За нього проголосували 235 виборців (52,80%), тоді як чинна глава Академії Олександра Гуменна, декан факультету економічних наук, отримала 191 голос (42,92%).

При цьому в ході голосування на дільницю увірвалася група “тітушок” у масках і викрала скриньку з бюлетенями. Згодом її повернули.

Сторона Квіта говорить про чорний піар, який використовували проти кандидата під час виборчої кампанії, та звинувачує Міносвіти в “методах часів Табачника”.

Глава МОН Сергій Шкарлет 1 лютого заявив, що через інцидент із виносом скриньки з бюлетенями не може визнати результати виборів у КМА та призначить новий конкурс.

Шкарлет свого часу належав до Партії регіонів і вважався близьким до одіозного міністра освіти Дмитра Табачника.

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