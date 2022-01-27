Сергія Квіта обрали президентом Могилянки

Сергій Квіт

Колишній міністр освіти Сергій Квіт набрав найбільше голосів у другому турі на виборах президента Національного університету “Києво-Могилянська академія”, який він уже очолював.

Про це в четвер, 27 січня, написав у фейсбуці старший викладач кафедри міжнародного та європейського права НаУКМА, ексзаступник міністра юстиції Сергій Петухов.

“Сергія Квіта обрано президентом Києво-Могилянської академії!”, – повідомив він.

Претендентів на посаду президента було двоє: Олександра Гуменна – деканка факультету економічних наук, доцентка кафедри маркетингу та управління бізнесом із факультету економічних наук НаУКМА та Сергій Квіт – доктор філологічних наук, професор, другий президент НаУКМА (2007-2014), голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

За даними лічильної комісії, кандидати отримали таку кількість голосів:

Квіт – 235 (52,80%)

Гуменна – 191 (42,92%)

Проти всіх – 18 (4,04%)

Зіпсовано – 1 (0,22%)

Не взяли участь у голосуванні – 148.

Як відомо, повторні вибори президента НаУКМА відбувалися 20 січня з 9:00 до 15:00 (перший тур). Виборча дільниця була розташована на третьому поверсі культурно-мистецького центру Академії (вул. Іллінська, 9).

Для загальної перемоги була потрібна належна явка в другому турі виборів, щоби кандидат набрав більше 50% загальної кількості осіб із правом голосу.

Чергові вибори президента престижного вишу у 2021 році відбувалися двічі, але в усіх турах жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів.

Зокрема, у вересні в.о. президента НаУКМА Олександра Гуменна отримала 228 голосів, Сергій Квіт – 214 голосів. Після цього були призначені повторні вибори.

Ці самі кандидати балотувалися і в січні 2022 року, однак Олександра Гуменна відмовилася від участі в передвиборчих дебатах.

Довідково

Сергій Квіт (нар. 26 листопада 1965 р. в Ужгороді) — управлінець, освітній і громадський діяч, журналіст, дослідник націоналістичного руху.

До останнього часу – голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Із 19 червня 2014-го до 14 квітня 2016 року — міністр освіти й науки України (в першому та другому урядах Арсенія Яценюка).

Із 1 вересня 2007 року до 17 листопада 2014-го — президент Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

На посаді президента університету в часи Януковича вступив у конфлікт із керівництвом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, був одним з активних супротивників політики русифікації, яку проводив міністр Табачник.

Професор Києво-Могилянської школи журналістики.

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