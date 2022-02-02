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Міністр освіти Шкарлет не визнає результати виборів президента НаУКМА

02/02/2022 01:17

Міністерство освіти та науки не визнає результати виборів президента Національного університету “Києво-Могилянська академія”, на яких переміг Сергій Квіт, та оголосить повторний конкурс.

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у коментарі “Укрінформу” 1 лютого.

“Визнати вибори, які відбувалися не у відповідності з процедурою, міністерство не може. Всі ці порушення викладені спостерігачем, який від МОН був в закладі вищої освіти і спостерігав за цими виборами”, – сказав міністр.

“Там була залучена поліція, ми запросили і записи з камер відеоспостереження, де чітко було видно, що є ознаки того, що виборча скринька залишала виборчу дільницю майже на годину. Потім дуже дивно, коли хтось знайшов цю скриньку чи на сусідній вулиці, чи на будівельному майданчику. Скринька була розбита, чи ту вони повернули чи іншу, багато питань можна задавати”, – прокоментував Шкарлет.

“Тому як міністр, як колишній ректор, я точно не визнаю ці вибори. Більш того, буде наказ про проведення повторних виборів”, – резюмував він.

Варто зазначити, що цього ж дня викладачка КМА, народна депутатка від “Голосу” Інна Совсун з трибуни Верховної Ради закликала міністра Шкарлета визнати Сергія Квіта обраним президентом університету.

“Міністерство відмовляється визнавати результати виборів. …Пане Шкарлет, жоден міністр освіти, який вступав в бійку з Києво-Могилянською академією, не вигравав. Спитайте Табачника. Я більше вам скажу, що жоден президент України, який вступав в бійку з Києво-Могилянською академією так само не вигравав. Спитайте самі знаєте кого”, – заявила Совсун.

Нагадаємо, 27 січня в Києво-Могилянській академії – після чотирьох невдалих спроб – нарешті відбулося результативне голосування на виборах президента вишу. Найбільше голосів набрав колишній міністр освіти Сергій Квіт, який уже очолював КМА у 2007-2014 рр. За нього проголосували 235 виборців (52,80%), тоді як чинна глава Академії Олександра Гуменна, декан факультету економічних наук, отримала 191 голос (42,92%).
При цьому в ході голосування на дільницю увірвалася група “тітушок” у масках і викрала скриньку з бюлетенями. Згодом її повернули.
Сторона Квіта обвинувачує суперників у нечесній боротьбі, методах часів Табачника і чорному піарі.

Нинішній глава МОН Сергій Шкарлет свого часу належав до Партії регіонів і вважався близьким до одіозного міністра освіти Дмитрпа Табачника.

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Україна

Міністр освіти Шкарлет не визнає результати виборів президента НаУКМА

Міністерство освіти та науки не визнає результати виборів президента Національного університету “Києво-Могилянська академія”, на яких переміг Сергій Квіт, та оголосить повторний конкурс. Про це заявив міністр освіти і науки...

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