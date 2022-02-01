Україна та Польща поглиблять співпрацю у військовій сфері, – Шмигаль

Фото: пресслужба уряду РП

Україна та Польща найближчим часом зможуть оголосити про поглиблення співпраці у військовій сфері.

Про це у вівторок, 1 лютого, заявив прем’єр Денис Шмигаль під час спільної з головою польського уряду Матеушем Моравецьким заяви для преси, повідомляє “Укрінформ”.

“Упевнений, що найближчим часом ми зможемо анонсувати поглиблення такої співпраці ( військової, – “Н”). Ми також її торкалися із паном прем’єром (на зустрічі, – “Н”)”, – сказав очільник українського уряду.

Він наголосив, що Збройні сили України активно зараз взаємодіють із польськими та литовськими військовими у рамках LITPOLUKRBRIG відповідно до стандартів НАТО.

Шмигаль також розраховує на створення Україною, Великою Британією та Польщею нового ефективного формату політичної співпраці в Європі.

“Також сподіваюся, що нам вдасться започаткувати новий регіональний формат співпраці Україна-Польща-Велика Британія. В умовах тривалої російської агресії нам варто підписати документ про співробітництво із посилення регіональної безпеки”, – сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр також додав, що Україна розраховує на підтримку Польщі під час її головування в Організації безпеки та співробітництва у Європі.

“У розв’язанні питань, пов’язаних із російською агресією, ми також розраховуємо на співпрацю з Польщею під час її головування в ОБСЄ у 2022 році”, – зазначив він.

Читайте також:

Польща може прийняти мільйон українських біженців у випадку повномасштабного вторгнення РФ