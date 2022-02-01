Польща може прийняти мільйон українських біженців у випадку повномасштабного вторгнення РФ

Польща заявила, що готується прийняти до мільйона “справжніх біженців” з України, якщо Росія влаштує масштабну війну.

Про це 31 січня повідомило британське видання The Times.

“Якщо в Україні буде війна, ми повинні бути готові до напливу справжніх біженців: людей, які тікають від пекла, від смерті, від звірств війни. Як уряд ми повинні бути готові до найгіршого сценарію, і вже протягом деякого часу міністерство внутрішніх справ [Польщі] вживає заходів, щоб підготувати нас до прибуття навіть мільйона людей”, – заявив на польському телебаченні заступник міністра внутрішніх справ Мацей Васік.

В уряді України заявляли, що в разі повномасштабного вторгнення РФ від трьох до п’яти мільйонів людей можуть бути змушені покинути країну. Після 2014 року 1,5 мільйона осіб уже були вимушені покинути свої домівки через російську окупацію.

Урядовці Словаччини та Чехії припускають, що в разі нападу Росії можуть прибути десятки тисяч українських біженців. Польща, яка має численну українську діаспору та трудових мігрантів, очікує на значно більшу кількість переселенців.

Як відомо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 1 лютого відвідує Київ. “Російський неоімперіалізм повертається на наших очах, загрожуючи дестабілізацією ЄС. Ми повинні допомогти біженцям там, де вони є. Це міжнародне право та принципи співіснування цивілізованих людей”, – заявив Моравецький.

підготував: Владислав Крамаренко

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