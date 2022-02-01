Розмова Блінкена і Лаврова: США закликали РФ до негайної деескалації і відведення військ від України

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав главу МЗС Росії Сергія Лаврова негайно відвести війська РФ від кордонів України. А також – продовжити дипломатичні зусилля для досягнення деескалації в регіоні.
Про це у вівторок, 1 лютого, інформує пресслужба Державного департаменту США за результатами телефонної розмови глав зовнішньополітичних відомств двох країн.
“Держсекретар США закликав Росію до негайної деескалації та виведення військ і техніки від кордонів України”, – йдеться в повідомленні.
Крім того, Блінкен підтвердив відданість США суверенітету й територіальній цілісності України, а також право всіх країн визначати свою власну зовнішню політику та участь у альянсах.
“Він (глава Держдепартаменту США – “Н”) наголосив, що подальше вторгнення в Україну матиме швидкі й суворі наслідки, та закликав Росію йти дипломатичним шляхом”, – наголосили в американському відомстві.
Держсекретар також підтвердив готовність США на двосторонній основі та разом із союзниками й партнерами продовжувати предметний обмін позиціями з Росією щодо взаємних проблем безпеки. При цьому, в Вашингтоні наголосили, що ця взаємодія має відбуватися “в повній координації з партнерами та союзниками”.
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