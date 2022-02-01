Шотландія закликала Джонсона боротися із впливом російських олігархів у Британії

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен закликала британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона боротися з впливом російських олігархів на лондонську фінансову індустрію і його Консервативну партію.
Про це вона написала у статті для видання The Guardian, опублікованій у вівторок, 1 лютого.
На тлі візиту Джонсона до Києва Стерджен закликала його “відновити репутацію свого уряду, що похитнулася”, вживши заходи щодо російського фінансування Консервативної партії та вплив “Лондонграда” на діяльність у Британії.
Вона назвала поточну політичну та військову загрозу для України “нестерпною”.
“Як і будь-яка європейська країна, Україна має бути вільна в організації свого управління та альянсів у сфері безпеки на власний розсуд”, – сказала Стерджен.
“Як людина, яка провела своє життя, виступаючи за суверенне право народу Шотландії визначати наше власне майбутнє, це принцип, який лежить в основі мого власного світогляду. Бачити такий тиск, який чиниться на державу, яка рішуче стала на шлях інтеграції з ліберально-демократичним порядком, нестерпно”, – додала вона.
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