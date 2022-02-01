Джонсон у Києві заявив, що вторгнення в Україну стало би поразкою Путіна

У Києві прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що потенційне вторгнення Росії в Україну стало би поразкою президента РФ Володимира Путіна.
Про це він заявив на спільній президентом Володимиром Зеленським пресконференції, передає “Європейська правда” у вівторок, 1 лютого.
“Подальше вторгнення Росії в Україну було би політичної та гуманітарною катастрофою. Мені видається, що це було б і військовою катастрофою як для Росі так і для світу. Потенційне вторгнення було би поразкою і для президента Путіна”, – вважає Джонсон.
Він наголосив, що в останні тижні провів численні переговори з європейськими лідерами і всі вони підтримують позицію, що України має право сама визначати свій політичний курс і до якої організації приєднуватися.
“Зараз життєво важливо, щоб Росія зробила крок назад і обрала шлях дипломатії. І ми будемо залучатися до діалогу. Але санкції готові і ми надаємо військову підтримку (Україні, – “Н”) і прагнемо посилити співпрацю у галузі економіці”, – додав він.
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