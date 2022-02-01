СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4095263 +30768
Летальні випадки:
100395 +192
Одужали:
3631580 +8835
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18113574 (+67886). Оновлено: 08:25 01.02.2022
Home / Україна / Політика / Британія виділяє ще майже £2 мільярди на проєкти з Україною

Британія виділяє ще майже £2 мільярди на проєкти з Україною

01/02/2022 20:39

Президент Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія виділяє ще майже два мільярди фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною проєктів. Зокрема йдеться про інфраструктуру та енергетику.

Як передає “Новинарня“, про це глава держави сказав у вівторок, 1 лютого, на спільній із прем’єр-міністром Сполученого Королівства Борисом Джонсоном пресконференції.

“Позаминулого року ми підписали угоду про політичне співробітництво – вільну торгівлю та про стратегічне партнерство. Вона успішно працює, що доводить зростання обсягу нашої двосторонньої торгівлі на 60%”, – сказав Зеленський.

“Ми домовилися започаткувати переговори про лібералізацію торгівлі. Окрім коштів для військово-морського флоту України, Велика Британія виділяє ще майже 2 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних і взаємовигідних проєктів в інших сферах, зокрема, інфраструктурі та енергетиці”, – заявив Зеленський.

Водночас Борис Джонсон заявив про виділення Україні додаткової допомоги на суму 88 мільйонів фунтів, яка “допоможе захистити країну від російського впливу”.

“Сьогодні я оголосив про додаткове виділення 88 млн фунтів на підтримку системи належного управління та підтримки незалежності енергосистеми України. Це має захистити від зловмисного впливу (Росії, – “Н”)”, – сказав Джонсон.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії вважає, що потенційне вторгнення РФ в Україну стало би поразкою президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Читайте також:
Оголошення про альянс України, Польщі і Британії перенесли: Кулеба назвав причину

Понад 60% громадян підтримують ідею створення військово-політичного союзу Британії, України та Польщі, – соціологія

Унікальних переглядів: 205
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Суд арештував підозрюваного в організації заворушень під ОП експоліцейського Голубана

Печерський районний суд міста Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави двох підозрюваних в організації масових заворушень під офісом президента. Як передає “Громадське” у вівторок,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse