Британія виділяє ще майже £2 мільярди на проєкти з Україною

Президент Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія виділяє ще майже два мільярди фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною проєктів. Зокрема йдеться про інфраструктуру та енергетику.
Як передає “Новинарня“, про це глава держави сказав у вівторок, 1 лютого, на спільній із прем’єр-міністром Сполученого Королівства Борисом Джонсоном пресконференції.
“Позаминулого року ми підписали угоду про політичне співробітництво – вільну торгівлю та про стратегічне партнерство. Вона успішно працює, що доводить зростання обсягу нашої двосторонньої торгівлі на 60%”, – сказав Зеленський.
“Ми домовилися започаткувати переговори про лібералізацію торгівлі. Окрім коштів для військово-морського флоту України, Велика Британія виділяє ще майже 2 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних і взаємовигідних проєктів в інших сферах, зокрема, інфраструктурі та енергетиці”, – заявив Зеленський.
Водночас Борис Джонсон заявив про виділення Україні додаткової допомоги на суму 88 мільйонів фунтів, яка “допоможе захистити країну від російського впливу”.
“Сьогодні я оголосив про додаткове виділення 88 млн фунтів на підтримку системи належного управління та підтримки незалежності енергосистеми України. Це має захистити від зловмисного впливу (Росії, – “Н”)”, – сказав Джонсон.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії вважає, що потенційне вторгнення РФ в Україну стало би поразкою президента Російської Федерації Володимира Путіна.
Читайте також:
Оголошення про альянс України, Польщі і Британії перенесли: Кулеба назвав причину
Понад 60% громадян підтримують ідею створення військово-політичного союзу Британії, України та Польщі, – соціологія
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!