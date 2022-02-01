Британія виділяє ще майже £2 мільярди на проєкти з Україною

Фото: пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія виділяє ще майже два мільярди фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною проєктів. Зокрема йдеться про інфраструктуру та енергетику.

Як передає “Новинарня“, про це глава держави сказав у вівторок, 1 лютого, на спільній із прем’єр-міністром Сполученого Королівства Борисом Джонсоном пресконференції.

“Позаминулого року ми підписали угоду про політичне співробітництво – вільну торгівлю та про стратегічне партнерство. Вона успішно працює, що доводить зростання обсягу нашої двосторонньої торгівлі на 60%”, – сказав Зеленський.

“Ми домовилися започаткувати переговори про лібералізацію торгівлі. Окрім коштів для військово-морського флоту України, Велика Британія виділяє ще майже 2 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних і взаємовигідних проєктів в інших сферах, зокрема, інфраструктурі та енергетиці”, – заявив Зеленський.

Водночас Борис Джонсон заявив про виділення Україні додаткової допомоги на суму 88 мільйонів фунтів, яка “допоможе захистити країну від російського впливу”.

“Сьогодні я оголосив про додаткове виділення 88 млн фунтів на підтримку системи належного управління та підтримки незалежності енергосистеми України. Це має захистити від зловмисного впливу (Росії, – “Н”)”, – сказав Джонсон.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії вважає, що потенційне вторгнення РФ в Україну стало би поразкою президента Російської Федерації Володимира Путіна.

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