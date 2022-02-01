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Росія в Радбезі ООН виключає напад на Україну в разі провалу переговорів щодо безпеки

01/02/2022 09:32

Росія заперечує намір вторгатися в Україну у разі провалу переговорів щодо безпеки.

Про це заявив постійний представник РФ при ООН Василь Небензя у понеділок, 31 січня у Нью-Йорку, де відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо українсько-російського напруження.

“У якому контексті ви пов’язуєте наші переговори з європейської та глобальної безпеки та так званим нападом на Україну, начебто якщо вони проваляться, ми вторгнемося в Україну? Я можу це виключити”, – зазначив Небензя під час виступу, якого цитує DW.

Відповідаючи на запитання про те, чи є якісь обставини, за яких російські війська перетнуть український кордон, постпред РФ зазначив:

“Не мені вирішувати, що може статися, але жоден російський політик, жодна публічна постать, ніхто не казав, що ми плануємо напасти на Україну”.

Водночас Небензя заявив, що Росія не виключає провокацій з української сторони.

Під час самого засідання постпред РФ спростував твердження про 100 тисяч російських військових на кордоні з Україною.

“Звідки взялася цифра у 100 тисяч військовослужбовців, які розташовані, як ви стверджуєте, на російсько-українському кордоні (хоча це не так)? Ми ніде цю цифру не називали і не підтверджували”, – сказав Небензя.

Він наголосив, що російські військовослужбовці перебувають у місцях своєї дислокації, де вони були й раніше, “а зовсім не на російсько-українському кордоні”. При цьому заступник постійного представника Великої Британії при ООН Джеймс Каріукі заявив, що накопичення військ РФ з трьох сторін України – це не звичайне розгортання сил, а “найбільше нарощування військової могутності в Європі за десятиліття”.

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