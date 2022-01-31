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Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком

31/01/2022 20:31

Делегація Росії, яку очолює постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, залишила засідання Ради безпеки ООН “Загрози міжнародному миру та безпеці. Україна” перед виступом постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” в понеділок, 31 січня.

Небензя пояснив необхідність лишити засідання запланованою зустріччю з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

“Я хочу вибачитись перед членами Ради і прошу не сприймати мою відсутність як демарш тим країнам, які виступатимуть після того, як надасте їм слово. Я йду на зустріч із генеральним секретарем напередодні нашого головування в Раді, яке розпочинається завтра. На жаль, не можу перенести його через графік секретаря”, – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні на засідання Ради безпеки ООН обговорюють питання російської агресії проти України.

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