ПЗРК Grom, боєприпаси, різні дрони: прем’єр Польщі назвав варіанти військової допомоги Україні

Прем'єр-міністр Польщі Матуеш Моравецький. Фото: Olivier Hoslet/AP

Польща готова передати Україні військову допомогу, зокрема, йдеться про боєприпаси, ПЗРК Grom і дрони різного типу.

Про це на брифінгу для ЗМІ перед візитом до Києва у вівторок, 1 лютого, розповів глава польського уряду Матеуш Моравецький.

“Звичайно, ми солідарні з нашими сусідами-українцями у світлі загрози, яку вони зараз відчувають з боку Росії. Однак солідарність і слова сьогодні недостатні, зараз їх треба перетворювати у дії. З цієї та інших причин, які пов’язані з дуже небезпечною воєнною ситуацією, яка, на жаль, там склалася, ми також готові передати оборонну зброю”, – заявив Моравецький, якого цитує “Укрінформ”.

Відповідаючи на запитання, яку конкретно військову допомогу Польща планує передати Україні, Моравецький зазначив: “Боєприпаси, ПЗРК Grom і дрони різного типу”.

Моравецький повідомив, що Польща передасть Україні і гуманітарну допомогу, зокрема предмети першої необхідності.

За словами Моравецького, під час переговорів у Києві він має намір уточнити, якого типу військової допомоги потребують українці, щоб вони могли захищатися від можливої агресії з боку Росії.

Це буде перший візит Моравецького в Україну на посаді глави уряду, яку він обіймає з грудня 2017 року.

Як писала “Новинарня“, 31 січня Польща ухвалила рішення передати Україні летальне озброєння.

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