Якщо Росія нападе, вона не зупиниться на Україні, – посол Маркарова

Оксана Маркарова. Фото: "Економічна правда"

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що в разі масштабного вторгнення ЗС Росії в Україну Москва може піти далі і не “зупинитися на Україні”.

Про це вона сказала в інтерв’ю CBS News 30 січня.

“Причина, чому Путін напав на нас – не в тому, що він хоче Україну, чи тільки Україну. Причина полягає в тому, що ми обрали бути демократією і маємо євроатлантичні та європейські прагнення. Отже, це напад на демократію, і я вважаю, що ніхто не буде в безпеці, якщо на Україну нападуть. Ми не хочемо бути частиною Радянського Союзу, Російської імперії чи Російської Федерації. Ми хочемо бути суверенними, є суверенними і боремося за нашу незалежність”, – сказала Маркарова.

“І якщо Росія далі нападе на Україну, вони, звісно, не зупиняться на Україні. Тому в інтересах Європи і всього демократичного світу – допомогти нам захистити себе, а також показати, що міжнародне верховенство права все ще працює”, – додала дипломатка.

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