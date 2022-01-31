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Резніков очікує затвердження ракетної програми України в 2022 році

31/01/2022 18:41

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в 2022 році очікується затвердження ракетної програми України.

Про це він поінформував у п’ятницю, 28 січня, під час години запитань до уряду.

“Цього року планується затвердити три базові державні цільові програми – програму розвитку ЗСУ, програму розвитку озброєнь і ракетну програму. Це запустить системний процес переозброєння армії. Це також вкрай важливо для оборонних підприємств. У нас чи не вперше виникне можливість гармонізувати цільові програми і бюджетне планування в тому числі завдяки роботі із Мінстратегпромом, прибрати з оборонного замовлення речі, які виникають у ручному режимі”, – цитує міністра його пресслужба.

“Щоб це стало можливим, я закликаю, починаючи з етапу формування бюджетної резолюції, орієнтуватися на те, щоб з 2023 року витрати на оборону складали не менше 3% ВВП. І я проситиму парламент голосувати за бюджет оборони в плановому порядку, а не в авральному”, – додав глава відомства.

Олексій Резніков наголосив, що дії української влади мають бути швидкими, але продуманими.

“Якщо ситуацію буде розбалансовано і втрачено макроекономічну стабільність, додаткові мільярди армії не допоможуть. Ми підготуємо обґрунтовані запити, узгодимо їх в уряді і з профільним комітетом. І будемо дуже раді отримати додаткові кошти, закладаючи системну основу на майбутнє. Щоб коли на цій трибуні стоятиме наступний міністр оборони, у нього в бюджеті гарантовано було 3% ВВП. І цей ВВП постійно зростав, збільшуючи обсяг ресурсів на оборону”, – додав міністр оборони.

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