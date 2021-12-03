У протиракетній програмі основна ставка має бути на український ОПК, – Резніков

Олексій Резніков. Фото: "Главком"

Наша держава повинна робити основну ставку в протиракетній програмі на український обороно-промисловий комплекс.

Як передає “Укрінформ”, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю, 3 грудня.

“Це є пріоритетом, і тому ми говоримо про протиракетну програму, у нас вона прописана до 2032 року. Звісно, на це потрібні кошти , але сьогодні ми приймаємо рішення по деяких напрямках із нашими партнерами , і тому один з контрактів зі Сполученим Королівством передбачає якраз вирішення однієї з цих задач. Але основна ставка має бути на український обороно-промисловий комплекс, який став робити сучасні і ракети, і ракетні комплекси”, – сказав Резніков.

Він додав, що вчора зустрічався з керівником ДП КБ “Луч” Олегом Коростельовим.

“Ми проговорювали, що держава повинна інвестувати у власне військово-промислове виробництво, комплекс, для того що ми були абсолютно незалежні навіть від наших дружні партнерів, у нас має залишатися своя стратегічна незалежність”, – зазначив міністр.

Він додав, що головна потреба – це фінансування, і висловив сподівання на підтримку парламенту в цьому питанні.

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