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Прем’єрка Данії не виключає надання Україні озброєння

31/01/2022 08:45

Глава уряду Данії Метте Фредеріксен заявила про готовність підтримати Україну зброєю та іншим військовим обладнанням, якщо напруга з боку Російської Федерації зростатиме.

Про це інформує видання Ekstra Bladet.

“Я не хочу виключати (постачання військової техніки в Україну, – “Н”), і я не маю принципового заперечення проти того, щоби ми це зробили”, – сказала Фредеріксен.

Глава уряду Данії вважає, що ситуація довкола України є серйозною загрозою для всієї Європи.

Вона наголосила, що у випадку нового вторгнення РФ в Україну на Росію чекають санкції “безпрецедентного масштабу”.

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