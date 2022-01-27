Кулеба обговорив з прем’єркою Данії будівництво суден в Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

У Копенгагені міністер закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен обговорив можливості будівництва суден багатоцільового призначення для українських прикордонників та рятувальних служб.

Про це в четвер, 27 січня, інформує пресслужба МЗС.

“Співрозмовники приділили окрему увагу можливостям будівництва данськими компаніями в Україні суден багатоцільового призначення, зокрема для потреб українських прикордонників та рятувальних служб”, – йдеться у повідомленні.

Українська та данська сторони домовилися розпочати міжурядові переговори про підготовку проєкту двосторонньої угоди щодо будівництва суден на базі української інфраструктури.

На запит Кулеби прем’єрка Данії також погодилася розглянути додаткові можливості підтримки економічної та фінансової стабільності України.

Міністр також висловив вдячність за збереження звичного режиму роботи данського посольства в Києві, підтвердивши позицію про передчасність евакуації з України членів родин і співробітників дипломатичних установ.

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