СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3946202 +32393
Летальні випадки:
99738 +154
Одужали:
3601952 +5237
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17756198 (+94996). Оновлено: 08:15 26.01.2022
Home / Україна / Політика / Кулеба обговорив з прем’єркою Данії будівництво суден в Україні

Кулеба обговорив з прем’єркою Данії будівництво суден в Україні

27/01/2022 20:49

У Копенгагені міністер закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен обговорив можливості будівництва суден багатоцільового призначення для українських прикордонників та рятувальних служб.

Про це в четвер, 27 січня, інформує пресслужба МЗС.

“Співрозмовники приділили окрему увагу можливостям будівництва данськими компаніями в Україні суден багатоцільового призначення, зокрема для потреб українських прикордонників та рятувальних служб”, – йдеться у повідомленні.

Українська та данська сторони домовилися розпочати міжурядові переговори про підготовку проєкту двосторонньої угоди щодо будівництва суден на базі української інфраструктури.

На запит Кулеби прем’єрка Данії також погодилася розглянути додаткові можливості підтримки економічної та фінансової стабільності України.

Міністр також висловив вдячність за збереження звичного режиму роботи данського посольства в Києві, підтвердивши позицію про передчасність евакуації з України членів родин і співробітників дипломатичних установ.

Читайте також:
Данія надає Україні 22 млн євро на військову реформу

Унікальних переглядів: 26
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Шмигаль зустрівся із послами країн G7

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та посли країн G7 і Європейського Союзу обговорили низку питань співпраці та підтримки України. Про це у четвер, 27 січня, повідомляє пресслужба уряду України. “В умовах...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse