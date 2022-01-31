Без підвищеної медійної уваги до України не було б поставок зброї, – Пекар

Валерій Пекар. Фото: My.ua

Валерій Пекар

громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, співзасновник платформи “Нова країна”

(FB)

Дивно читати у коментарях звинувачення на адресу західних партнерів, нібито вони обвалили українську економіку. Кажуть, порахуймо, скільки коштувала Україні медійна увага Заходу.

По-перше, дехто забув, що першопричина наших проблем – Росія, а не Захід.

По-друге, без медійної уваги до України не було би поставок зброї.

По-третє, давайте спочатку порахуємо, скільки коштувало Україні нахабне невиконання письмово взятих на себе зобов’язань, наприклад, щодо антикорупційної реформи.

Нарешті, давайте через пів року порахуємо, скільки дивідендів принесла Україні медійна увага Заходу.

Згадайте капітана Джека Горобця з “Піратів Карібського моря”: “Але ви про мене чули!”

Бути на радарах Заходу у позитивному сенсі, як країна, яка демонструє стійкість та вірність цінностям, – це недосяжна мрія для багатьох країн.

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