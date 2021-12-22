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Посли G7 зреагували на зрив конкурсу на посаду голови САП

22/12/2021 21:10

Посли країн “Групи семи” висловили розчарування через те, що конкурсна комісія із обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не проголосувала за кандидата з найбільшою кількістю балів.

Про це йдеться у заяві послів у твіттері в середу, 22 грудня.

“Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов’язанням України щодо призначення постійного керівника”, – сказано в заяві.

Посли закликали комісію з обрання керівника САП якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес.

“Спеціалізована антикорупційна прокуратура, як і всі незалежні антикорупційні інституції, потребує зміцнення для забезпечення верховенства права та ефективної боротьби з корупцією”, – наголошують посли G7.

Передісторія

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура залишається без керівника вже півтора року – після звільнення Назара Холодницького в серпні 2020 року. Обрання глави САП та розблокування антикорупційних справ вимагають міжнародні партнери України.

20 грудня 2021 року Окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яким скасував порядок роботи конкурсної комісії на посади в САП. Однак воно не набуло чинності, і в офісі президента заявили, що це рішення не є перепоною для визначення переможця.

Це рішення ухвалив суддя ОАСК Олексія Огурцов, який є підозрюваним у справі про плівки нібито з кабінету голови суду Павла Вовка. Останній також отримав підозру в цій справі. Провадження стосується зловживань суду і створення злочинної організації.

Довідково:
Як повідомлялося, співбесіди кандидатів на посаду керівника САП було заплановано на 21 грудня 2021 року, після чого конкурсна комісія мала визначитися з переможцем.
Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова пояснила, що конкурс із обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися, у зволіканні є “суб’єктивні фактори окремих людей”.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що сподівається на обрання керівника САП до кінця цього року.
Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року. Наразі конкурс перебуває на фінальній стадії.
Після практичного завдання на професійну компетентність комісія неодноразово не могла зібратися, щоб призначити дату проведення завершальної співбесіди конкурсу двом претендентам на цю посаду.
На посаду керівника САП претендують детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.

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Україна

Посли G7 зреагували на зрив конкурсу на посаду голови САП

Посли країн “Групи семи” висловили розчарування через те, що конкурсна комісія із обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не проголосувала за кандидата з найбільшою кількістю балів. Про це йдеться у...

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