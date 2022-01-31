Росія може захопити острів Зміїний, але Київ уже посилив його оборону, – Риженко

Острів Зміїний - вид з повітря

Існує високий ризик сценарію, коли Росія блокуватиме українські судна в Чорному морі так само, як робить це в Азовському, а також що військові РФ окупують український острів Зміїний. Однак керівництво України передбачає це і посилює оборону Зміїного.

Про це у великому інтерв’ю “Новинарні” заявив експерт Центру оборонних стратегій, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко.

Відповідаючи на запитання, “чи може історія Азовського моря (із можливістю блокади з боку російських військових суден) повторитися в Чорному морі на підходах до Одеси, острова Зміїний?”, Риженко сказав:

“Може. Вони (росіяни) це вже підготували. Можуть заблокувати дві будь-які ділянки моря, розміром 50 на 100 миль, щоб закрити наш доступ до Чорного моря. У них постійне патрулювання біля газових вишок, стоять судна забезпечення…”

На запитання, чи є ризики окупації острова Зміїний, експерт підтвердив: “Так, острів під прицілом. Його можуть забрати”.

На думку Риженка, Зміїний можуть атакувати російські сили спецпризначення або, наприклад, ПВК “Вагнера”.

“Але знаю, що керівництвом держави вжиті певні заходи [для недопущення окупації РФ острова Зміїний].

Там є морська піхота та підрозділи, котрі здійснюють його посилену охорону”, – зазначив Андрій Риженко.

“Росіянам вигідно захопити цей об’єкт, розмістити там ракети, ударні комплекси. У радянський час там був комплекс ППО. Якщо його зараз там поставлять – то він зможе теоретично й до Румунії добивати. Об’єкт невеликий, але якщо його захопити – і це можна зробити, то шкода буде велика”, – констатував колишній заступник начштабу Військово-Морських сил України.

“Але, знов-таки, там зараз з боку України укріплення позицій триває – і з боку ССО, і морпіхів”, – наголосив Риженко.

Читайте велике інтерв’ю в “Новинарні“:

Андрій Риженко: Зараз на морі Україна має просто прикрити свій зад. А не купувати куцу шубу з соболів

Довідка: острів Зміїний

Острів Зміїний розташований у Чорному морі за 120 км на південь від Одеси та приблизно за 35 км на схід від материкового узбережжя на широті дельти Дунаю.

Він має площу близько 20 га, належить Україні та визначає її територіальні води.

Розмежування виключних (морських) економічних зон та континентального шельфу України та Румунії навколо острова визначено рішенням Міжнародного Суду в Гаазі 3 лютого 2009 року.

Територіально острів належить до Вилківської міської громади Ізмаїльського району Одеської області. Житлові споруди на острові утворюють селище Біле.

На острові постійно перебувають українські прикордонники та військові. Тут є причальна та інша військово-морська інфраструктура, прикордонна застава, маяк, вертолітний майданчик, житлові приміщення.

У 2000-х роках на острові було відкрито пошту, філію банку “Аваль”, музей, ретранслятор мобільного зв’язку, налагоджено кабельний зв’язок, створено науково-дослідну станцію тощо.

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