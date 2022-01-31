На адмінмежі з окупованими територіями України встановлять 26 рентген-сканерів

Інтроскоп на КПВВ

У якості міжнародної технічної допомоги Україні було передано вже 16 рентгенотелевізійних скануючих комплексів (інтроскопів) вартістю майже 10 674 тисяч гривень.

Про це повідомив директор державного підприємства “Реінтеграція та відновлення” Дмитро Ланін.

“Закупівля та встановлення інтроскопів відбулися завдяки співпраці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Державного підприємства “Реінтеграція та відновлення” і Представництва ООН в Україні в межах проєкту міжнародної технічної допомоги для покращення перетину всіх КПВВ. Загалом, як міжнародна технічна допомога, було передано 16 інтроскопів вартістю майже 10 674 тис. гривень”, – заявив Ланін.

З його слів, практика застосування таких систем на контрольних пунктах в’їзду-виїзду, обладнаних інтроскопами, показує, що так вдається помітно знизити кількість недоцільних оглядів і зменшити витрати часу на проходження належних митних процедур. А ще ¬– мінімізувати сумнозвісний людський чинник у процесі митного контролю.

Перевірка за допомогою інтроскопу займає від 25 до 40 секунд.

“Рентгенотелевізійні інтроскопи допомагають виконати безконтактний огляд та обстеження об’єктів і речей, які громадяни перевозять в багажу та ручній поклажі через КПВВ. Наразі всі громадяни, які перетинають лінію розмежування через КПВВ «Станиця Луганська», та КПВВ на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим АР Крим «Чонгар» та «Каланчак» проходять контрольні процедури з використанням інтроскопів, які дозволяють значно пришвидшити процес перевірки їхнього багажу. Утім, час, який реально витрачається на таку процедуру, залежить від вмісту такої поклажі та її об’єму. Наприклад, якщо перевірка за допомогою інтроскопу, яка займає від 25 до 40 секунд, не виявила серед речей якихось підозрілих предметів, такий багаж не підлягає додатковому «ручному» візуальному огляду. А останній може тривати від двох і більше хвилин, залежно від кількості підозрілих предметів”, – сказав Ланін.

Крім того, наразі з Представництвом ООН обговорюється встановлення зовнішніх LED-екранів для оголошення важливих повідомлень й інформації, що стосується як перетину КПВВ, так і соціальної, пенсійної, адміністративної, освітньої та інших складових, важливих для суспільства.

Для координації й отримання громадянами відповідей на їхні актуальні запитання, планується реалізувати і проєкт інформаційно-довідкових кіосків та відеопанелей Digital Signage.

Також опрацьовується питання встановлення навігаційних складових на КПВВ, які підказуватимуть громадянам правильну покрокову послідовність перетину таких пунктів і вказуватимуть на розміщення об’єктів на КПВВ. У процесі розробки такої навігації враховуватимуть потреби людей з обмеженими можливостями.

автор: Геннадій Карпюк

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