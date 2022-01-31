СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4064495 +22026
Летальні випадки:
100203 +78
Одужали:
3622745 +4343
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18045688 (+36354). Оновлено: 08:18 31.01.2022
Home / Військо / Міноборони на 30% зменшило секретність у плані закупівель, – Резніков

Міноборони на 30% зменшило секретність у плані закупівель, – Резніков

31/01/2022 15:50

Міністерство оборони Україні у нинішньому плані закупівель на 30% зняло секретність.

Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтерв’ю виданню “Лівий берег”, котре опубліковане у понеділок, 31 січня.

“Наші стратегічні радники – DRAB (Defense reform advisory board) – рекомендують нам максимально розсекретити, де це можливо, закупівлю озброєння й військової техніки. Я теж прихильник цього. У нинішньому Трирічному плані закупівель (так за новим законодавством називається колишній ДОЗ – ред.) ми спромоглися на 30% зняти зайву секретність”, – розповів Олексій Резніков.

“Я прихильник максимального розсекречення, де це можливо. Щоб відкрити ринкам, нашим сусідам, які готові поставити нам потрібні речі, що ми хочемо. Виніс на світло – менше корупції. Менше заангажованості, монополії, менше зацікавленості в конкретних виробників. Менше залежності від монополіста, нехай він випускає і якісний продукт. Завтра в них щось станеться, а для нас це біда”, – додав міністр.

Також він заявив, що наразі монополістів у постачанні харчування в армію не буде.

“Нехай буде п’ять-шість гравців – не проблема. Ми маємо бути незалежними. Якщо хтось збанкрутує або їх купить Російська Федерація через бенефіціарне володіння, в мене будуть ще переможці у 4-8 лотах. Кожен з переможців тендеру підпише зобов’язання гарантовано постачати харчування у відсотковому плані в Збройні сили, якщо один гравець випаде з ринку з будь-яких причин. Це стосуватиметься й інших видів закупівель”, – зазначив міністр.

Також міністр повідомив, що за новим законодавством до затвердження Трирічного плану закупівель долучені Міністерство стратегічної промисловості та РНБО.

За словами Резнікова, Збройні сили визначають потреби на три роки вперед, Міністерство оборони виступає консолідованим замовником, Мінстратегпром планує закупівлі в Україні і за кордоном, комітет Верховної Ради узгоджує, а Рада національної безпеки і оборони затверджує основні показники. Після цього уряд ухвалює Трирічний план закупівель.

“У грудні, відповідно до вимог закону, міністр Рябікін направив проєкт Трирічного плану закупівель і в комітет, і в РНБО. Відкриту частину вже схвалено. У січні направлено закриту частину. Своє домашнє завдання Міноборони та Мінстратегпром виконали. Зараз м’яч на полі профільного парламентського комітету і Секретаріату РНБО. Маю надію, що найближчими днями чи тижнями ми отримаємо відповідь. Можливо, будуть якісь кореляції, але План буде затверджений і почне реалізовуватися”, – розповів міністр.

Читайте також:
Незабаром ЗУ “Про оборонні закупівлі” запрацює в повному обсязі, – Уруський

Унікальних переглядів: 43
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Кремль пропонує Пекін місцем зустрічі Путіна і Зеленського. Банкова відповіла

У президента України Володимира Зеленського немає планів щодо візиту на відкриття зимової Олімпіади до Пекіна (Китай). На вихідних в російському Кремлі не виключили, що там могла б пройти його...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse