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У Росії винищувач МіГ-31 розвалився на частини при злеті

30/01/2022 17:38

У Новгородській області РФ винищувач МіГ-31 на аеродромі викотився за злітну смугу і розламався надвоє.

Про це 29 січня повідомило урядове інформагентство ТАСС.

Зазначається, що літак ВПС постраждав під час невдалої спроби злетіти. Він не зміг відірватися від землі, викотився за межі смуги та внаслідок ударів розпався на дві частини.

Екіпаж не постраждав, але винищувач серйозно пошкоджений.

У російських повітряних силах заявили, що літак буде відновлений. Причиною інциденту назвали технічні неполадки.

Нагадаємо, в липні в Росії розбився винищувач Су-35.

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