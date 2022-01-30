У Путіна заявили, що війну навколо України нав’язують США

Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев. Фото: РБК

Секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія “не хоче війни” і “не загрожує” Україні, натомість війну “нав’язують” американці.

У неділю, 30 січня, Патрушева цитують провідні російські інформагенції.

З його слів, у ситуації, що склалася, винні Сполучені Штати, і американців не хвилює, “яких втрат може зазнати кожна зі сторін”.

“Наразі говорять про те, що Росія загрожує Україні. Повне безглуздя! Немає жодної загрози… Ні, американські офіційні особи стверджують, що загроза є, і вони готові битися, надаючи зброю, до останнього українця.

Не хочемо ми війни, і вона нам зовсім не потрібна, і ті, хто її нав’язують, особливо із Заходу, вони переслідують якісь свої корисливі вигадки”, – сказав секретар радбезу РФ.

Нагадаємо, у п’ятницю президент Володимир Зеленський на пресконференції для закордонних ЗМІ закликав світових лідерів і ЗМІ “не нагнітати паніку” на шкоду Україні. Перед тим він нібито посперечався з президентом США Джо Байденом щодо ступеня загрози масштабного вторгнення ЗС РФ.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати “дуже серйозно” ставляться до нарощування десятків тисяч російських військ на кордоні з Україною. Водночас, за його словами, конфлікт із Росією через Україну “не є неминучим”.

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