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Як кане-корсо Вася відгриз собі лапу і повернувся до бійців ЗСУ на трьох, щоб не лишатися в полоні бойовиків

29/01/2022 17:12

Олена Білозерська
журналістка, учасниця бойових дій, колишня військова у морській піхоті ВМС ЗСУ, снайперка ДУК “ПС”

(FB)

Це Вася. Кане-корсо, воїн. Кілька років служив у розвідвзводі морської піхоти.

Пройшов ППД, полігони і сектор. Місяцями жив у бліндажі нарівні з іншими бійцями. Стояв на посту, носив розвантажку, дружив із бліндажними котами. Все як у людей.

Мав служити разом з моєю Бусиною, але не склалося…

Нещодавно, із запізненням, я дізналася про Васину долю.

Одного дня Вася зник. Мабуть, унюхав сучку. Побратими шукали. Підняли дрон – і побачили таке, що краще не бачити.

Васька потрапив у пастку – просто перед окопами бойовиків заплутався у дроті. Врятувати його не було жодної можливості, бо туди не пролізеш непомітно. (Офіцер-співслужбовець згодом написав мені, що збиралися-таки вночі йти рятувати собаку, але не встигли…)

Розвідники оплакали Ваську – а через добу чи дві він прийшов. Відгриз собі лапу і прийшов на трьох. Не схотів лишатися в полоні.

Така доля…

Евакуація Васі. Фото: коментар у ФБ Роман Гапій

Зараз Вася на дембелі, його відвезли в село до батьків господаря.

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