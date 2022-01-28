У Бердянську знайшли повішеним військового

Ілюстративне фото

У Бердянську Запорізької області знайшли повішеним армійця, який проходив військову службу за контрактом.

Про це в п’ятницю, 28 січня, інформує “Громадське” з посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області.

Правоохоронці отримали повідомлення про смерть військового 27 січня. Чоловіка знайшли повішеним у гаражі на вулиці Івана Франка. Передсмертної записки у нього не було.

Військовим виявився мешканець Бердянська 1988 року народження.

Поліцейські кваліфікували справу як самогубство за статтею 115 Кримінального кодексу.

Справу направили на розслідування до Запорізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Читайте також:

Захисник чи злочинець? Після різанини на Запоріжжі АТОвець доводить право на самооборону в суді

У Києві вбили сина бізнесмена із Запоріжжя. Батько стверджує, що за українську мову