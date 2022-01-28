У Бердянську знайшли повішеним військового

У Бердянську Запорізької області знайшли повішеним армійця, який проходив військову службу за контрактом.
Про це в п’ятницю, 28 січня, інформує “Громадське” з посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області.
Правоохоронці отримали повідомлення про смерть військового 27 січня. Чоловіка знайшли повішеним у гаражі на вулиці Івана Франка. Передсмертної записки у нього не було.
Військовим виявився мешканець Бердянська 1988 року народження.
Поліцейські кваліфікували справу як самогубство за статтею 115 Кримінального кодексу.
Справу направили на розслідування до Запорізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.
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