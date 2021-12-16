Захисник чи злочинець? Після різанини на Запоріжжі АТОвець доводить право на самооборону в суді

Олена Гула

“Адвокація для життя”

Учаснику бойових дій на Донбасі Василю Крячку, який, за його словами, захистив себе та вагітну дружину від нападу групи неповнолітніх осіб, “світить” від 7 до 10 років позбавлення волі. Кримінально-правова кваліфікація діянь у справі № 323/2961/20 – ч.2. ст. 15 (“Замах на кримінальне правопорушення”); ч.1. ст.115 ККУ (“Замах на вбивство”); ч.1. ст.122 ККУ (“Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження”; ч.2. ст. 125 (“Умисне легке тілесне ушкодження”).

Обвинувачений Василь Крячко: “Як громадянин та патріот України, учасник бойових дій, я хочу справедливості, щоб український суд усебічно розглянув ситуацію всіх сторін і правильно прийняв рішення. Я хочу, щоб усі зрозуміли, що я не злочинець. Я був із дружиною на відпочинку, тому дозволив собі випити, а коли неочікувано стався напад групи юнаків, то я захистив себе та дружину. Зі свого боку, я готовий взяти відповідальність за свої дії, тому що я здійснив самозахист та завдав легкі тілесні ушкодження, а не замах на умисне вбивство”.

П’яна бійка в Оріхові

Поножовщина та самосуд сталися в кафе “Набережне” в місті Оріхів Запорізької області у п’ятницю, 4 вересня 2020 року, близько 23-ї години.

Місцеві жителі відпочивали, танцювали, вживали алкоголь, включаючи неповнолітніх. За словами Василя Крячка, на нього та його дружину “напали молодики”. А з їхніх слів, Крячко сам “зачепив когось”. Почалася бійка, яка перетворилася на різанину, оскільки Василь скористався ножем. В результаті учасники сутички отримали тілесні ушкодження.

Бійка була хаотична та обопільна, про що свідчить те, що один із неповнолітніх хлопців отримав різану рану лівої стопи, інший – поранення правого вуха, проте ці хлопці проходять у справі у якості свідків. 18-річний юнак отримав відкриту проникаючу рану в груди та пошкодження легені, інші двоє потерпілих отримали поранення в око та передню стінку черева.

35-річного “різника” всі гуртом побили – у Крячка встановлена черепно-мозкова травма, та ще й перекинули та потрощили його легковик. Коли прибули поліція та швидка, Василь був непритомний.

Після надання екстреної медичної допомоги всім учасникам бійки Крячко був взятий під варту на підставі ухвали Оріхівського районного суду Запорізької області. Згодом запобіжний захід замінили на цілодобовий домашній арешт, враховуючи позитивну характеристику учасника бойових дій та наявність трьох малолітніх дітей.

Кафе “Набережне” закрили місцеві урядники у відповідь на звернення слідчого до керівництва Оріхівської райдержадміністрації щодо подальшої роботи зазначеного розважального закладу. Вирішувалося питання про притягнення керівника кафе до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП (“Порушення правил щодо карантину людей”).

Також працівники ювенальної превенції провели перевірку можливих порушень працівниками закладу, передбачених ч. 2 ст. 156 КУпАП (“Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами”).

Слід зазначити, закриттю “генделика” в Оріхові зраділи місцеві жителі.

19 листопада 2021 року Оріхівський райсуд задовольнив клопотання обвинуваченого про призначення колегіального розгляду кримінального провадження (судом у складі трьох суддів). Це право обвинуваченого закріплено ч. 2 ст. 31 КПК України.

29 листопада Запорізький апеляційний суд прийняв рішення про направлення кримінального провадження за обвинуваченням Крячка до Вільнянського районного суду Запорізької області.

Захищався, але перейшов межу?

Адвокатка обвинуваченого Юлія Журавльова, яка діє за дорученням Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Донецькій та Запорізькій областях, вважає, що в будь-якому разі не можна допустити необ’єктивного судочинства. З урахуванням позиції свого підзахисного та наявних доказів, захисниця заявляє про наявні підстави для закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю складу злочину у частині обвинувачення за ч. 1 ст. 122 і ч. 2 ст. 125 (умисні легкі та середні тілесні ушкодження), оскільки Крячко захищав свою дружину та себе.

“Стосовно замаху на вбивство, який інкримінують Василеві Крячку, необхідно зазначити, що в той вечір один з хлопців отримав тяжкі тілесні ушкодження. Сторона обвинувачення намагається довести, що поранення наніс саме Крячко. Проте сам потерпілий не бачив, хто його вдарив ножем, а Крячко запевняє, що він цього не робив.

Тому по цій справі ми можемо припустити тільки необхідну самооборону, але не в жодному разі замах на вбивство та умисне нанесення середніх та легких тілесних ушкоджень”, – каже адвокатка.

“Згідно з положеннями статті 36 Кримінального кодексу України, кожен має право на оборону свого життя, незалежно від того, чи має змогу уникнути посягання на нього, чи ні. Якщо громадянин перевищив межу необхідної (допустимої) оборони, то це має встановити суд, уважно дослідивши комплекс обставин, і головне – мотиви того, хто вважає, що він оборонявся, але перейшов «червону лінію». Кримінальна відповідальність за перевищення меж необхідної оборони настає тоді, якщо скоєно вбивство чи нанесення тяжких тілесних ушкоджень”, – зазначає Журавльова.

Вона вказує на винятки щодо встановлення меж необхідної оборони: напад озброєної особи, напад групи осіб або протиправне насильницьке вторгнення в житло чи інше приміщення, що перебуває у вашій власності. “У таких випадках шкода, заподіяна особі, яка посягає, не обмежена ніякими межами, аж до позбавлення нападника життя”, – наголошує адвокатка.

“Якщо ми розглядаємо самооборону Крячка, то є факт, що від встановлених неповнолітніх осіб він отримав черепно-мозкову травму та втратив свідомість, перебував у реанімації. Також ці особи розтрощили його автомобіль. За даним фактом було порушено кримінальну справу та внесено відомості до ЄРДР”, – вказує захисниця.

“Окрім того, суд може врахувати пом’якшувальні обставини для обвинуваченого: вагітність його дружини та перебування її поряд із ним під час припущених дій із самозахисту, наявність у родині трьох неповнолітніх дітей, його тілесні ушкодження. Також можливо врахувати наслідки посттравматичного стресового розладу учасника АТО, адже він не проходив реабілітацію. При цьому обов’язково враховується ступінь адекватності під час самооборони.

З обтяжуючих обставин, ми маємо експертні дані про не тверезий стан Василя Крячка під час дій з самозахисту, травмування ножем неповнолітніх осіб (деякі з них були також у нетверезому стані). Проте добре, що всі сторони конфлікту залишилися живі”, – підкреслила адвокатка Журавльова.

Від самосуду до об’єктивного правосуддя

Термін дії домашнього арешту Василя Крячка добіг кінця. Чоловік працює, разом із дружиною виховує дітей та чекає на справедливий суд.

Крячко пригадує службу у складі 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ та в медбатальйоні “Медекс” (2015-2017 рр.). Поранений не був, має відзнаку за участь в АТО.

“Службу проходив в Донецькій області в районі Мар’їнки, також був добровольцем у «Медекс», служив парамедиком. А це Первомайськ, Піски, Авдіївка, Водяне… Коли народився Богданчик, то я більше не поїхав”, – каже колишній військовий.

Днями Крячко дізнався, що органи досудового розслідування закрили кримінальне провадження, у якому він мав статус потерпілого, котрий, здійснюючи самозахист, отримав тілесні ушкодження та знищення авто. Тому, за порадою юристів, поновив цю свою справу.

На цей час обидві сторони конфлікту в Оріхові готуються до оновленого розгляду провадження. Для забезпечення її об’єктивного висвітлення Крячко запрошує ЗМІ.

Засідання відбудеться у Вільнянському районному суді Запорізької області, але дата та склад судової колегії поки що невідомі.

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