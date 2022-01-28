Прикордонники РФ затримали двох українських рибалок у Чорному морі

Російські прикордонники затримали в акваторії Чорного моря двох українських рибалок та не поінформували про це українську сторону.
Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денiсова повідомила в телеграмі у п’ятницю, 28 січня.
За інформацією омбудсмена, двоє рибалок, Руслан Романюта та Іван Герасименко, вийшли 25 січня 2022 року в Чорне море на риболовецькому судні “Волга” з міста Генічеська Херсонської області та додому не повернулися.
“За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун, і його прибило до міста Щолкіне в тимчасово окупованому Криму. Як стало відомо, рибалок затримали російські прикордонники в акваторії Чорного моря, про що не було поінформовано українську сторону”, – заявила Денісова.
Вона додала, що у Головному управлінні Нацполіції в Херсонській області за цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1ст. 146-1 Кримінального кодексу України (насильницьке зникнення).
Уповноважена ВР з прав людини заявила, що затримання українських рибалок країною-окупантом суперечить усім міжнародним нормам права.
Денісова звертається до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити заходів щодо звільнення незаконно затриманих громадян України та закликала міжнародні правозахисні організації тримати ситуацію на контролі.
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