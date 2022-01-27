СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3946202 +32393
Летальні випадки:
99738 +154
Одужали:
3601952 +5237
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17756198 (+94996). Оновлено: 08:15 26.01.2022
Home / Світ / Європа / Рибалки Ірландії задумали “мирно зривати” військові навчання РФ біля берегів своєї країни

Рибалки Ірландії задумали “мирно зривати” військові навчання РФ біля берегів своєї країни

27/01/2022 12:15

Частина членів об’єднання рибалок півдня та заходу Ірландії планують “мирно зривати плани Росії щодо військових навчань у водах біля берегів Ірландії”, що плануються наступного місяця.

Про це заявив головний виконавчий директор об’єднання Патрік Мерфі, передає ВВС.

Зі слів Мерфі, ця зона дуже важлива для рибалок і вони хочуть зберегти там біорізноманіття.

У той же час, посол Росії Юрій Філатов заявив, що проблема довкола російських навчань “дуже перебільшена” і вони “не становлять ніякої загрози Ірландії чи будь-кому іншому”.

В асоціації рибалок повідомили, мали вже дві розмови з посольством РФ у Дубліні. Їх спробували переконати, що відправляти в зону запланованих навчань риболовецькі судна та перешкоджати було б “нерозсудливо”.

Мерфі сказав, що представника посольства запевнили, що ніхто не збирається відправляти рибальські судна безпосередньо до кораблів російського флоту, але “ми дали їм зрозуміти, що продовжимо вилов риби у тих місцях, де й завжди, а якщо це якось вплине на їхні навчання – ми вважатимемо це мирним протестом”.

У другій розмові представник посольства сказав, що уряду Ірландії відправляли повідомлення про майбутні навчання, і уряд зобов’язаний подбати, щоб ірландські риболовецькі кораблі вийшли із вказаної зони.

В асоціації заявили, що обурені цим, тому що це їхні води і вони мають повне право рибалити там.

“Уявіть, якби росіяни подавали заявки, щоб піти постріляти з артилерії на території Ірландії, як би то сприйняли? І для рибалок це так само. Це наша територія, це наша “ферма”, ми тут заробляємо. Чому хтось може прийти у наші води з такою метою, якщо це вплине на наше життя і біорізноманіття?”, – заявив він.

Раніше в уряді Ірландії закликали Росію відмовитись від запланованих військово-морських навчань біля узбережжя країни.
Віцепрем’єр Ірландії Лео Варадкар зауважив, що час і вибір Росією місця навчань виглядають як демонстрація сили для Великої Британії та Франції.

Читайте також:
Ірландські правоохоронці: росіяни з ГРУ планували пошкодити кабелі на дні океану

Унікальних переглядів: 507
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Глава ПЦУ одужав від коронавірусу

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній одужав від коронавірусної хвороби. Про це в четвер, 27 квітня, повідомила пресслужба ПЦУ. “Напередодні було отримано негативний тест, стан здоров’я владики є добрий,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse