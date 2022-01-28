Міномет МП-120 прийняли на озброєння ЗСУ

Фото: Армія.Інформ

120-мм міномет українського виробництва МП-120 прийняли на озброєння Збройних сил України.

Про це в п’ятницю, 28 січня, повідомляє видання “Армія.Інформ” з посиланням на наказ Міністерства оборони України від 25.01.2022 року № 26.

Зазначається, що рішення ухвалене, “враховуючи позитивні результати державних випробувань та з метою забезпечення Збройних сил України артилерійським озброєнням”.

Цьому передували державні випробування тривалістю у півтора року, на яких, як заявляється, було здійснено повний настріл ресурсу ствола — понад 5000 пострілів.

На гарантованому ресурсі у 5000 пострілів отримано знос ствола не більше ніж 0,2 мм, максимальний, за чинними нормативами, становить 0,4 мм.

Виробник розказав, що збільшити живучість ствола вдалося за рахунок нової технології виготовлення: його проковують ізсередини та ущільнюють.

Балістичні характеристики ствола залишилися ті самі, що і у радянського аналога — максимальна дальність стрільби становить 7100 метрів.

Розробник та виробник міномету — приватне підприємство ТОВ «Українська бронетехніка». Окрім випуску бронеавтомобілів з 2016 року підприємство займається виготовленням лінійки мінометів.

Також цей ствол має подвійний запас міцності за максимальним тиском порохових газів, що дозволяє використання перспективних мінометних пострілів підвищеної потужності та дальності стрільби.

Це не перша розробка 120-мм міномету українського оборонно-промислового комплексу, найбільш відомий – міномет М120-15 «Молот» розробки та виробництва заводу «Маяк». Він вже є на озброєнні Збройних Сил України та має низку претензій до конструкції від військових, про що ми писали.

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