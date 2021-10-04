У всіх нових бригадах тероборони є мінометні підрозділи, – командувач ТрО

Навчання тероборони на Сумщині з мінометами МП-60, фото: 057

У всіх новостворених бригадах територіальної оборони Сухопутних військ ЗСУ вже сформовані мінометні підрозділи, котрі наразі мають на озброєнні переносні 60-мм міномети.

Про це повідомив командувач ТРО генерал-майор Анатолій Баргилевич в коментарі виданню АрміяInform.

“Це 60-мм міномети. У кожній бригаді тероборони є необхідна кількість мінометних підрозділів”, – відзначив він.

За його словами, наразі в Україні вже створено 25 бригад територіальної оборони, які, окрім легких мінометів, планують згодом озброїти й зразками причіпної артилерії, які на сьогодні знаходяться на озброєнні бойових підрозділів Збройних сил України.

“Враховуючи, що ЗСУ переходять на самохідну артилерію, всю причіпну артилерію я бачу на озброєнні у бригадах тероборони. Це дасть нам змогу ефективно боротись із противником на більших відстанях і не втрачати людей”, – розповів генерал-майор.

Читайте також:

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський перевірив підготовку тероборонців Сумщини