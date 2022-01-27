Українська діаспора в Британії готова допомогти українцям

Роман Лещишин

Члени української громади у графстві Західний Мідленд, Сполучене Королівство, заявляють про готовність підтримати Україну в разі зростання напруги через можливе масштабне вторгнення військ РФ.

Про це повідомляє BBC.

“У всіх нас є сім’я та друзі в Україні, тому ми живемо з певним рівнем тривоги з 2014 року. Наш найбільший страх полягає в тому, що Путін розпочне нову велику війну. Ми розуміємо, що вона буде надзвичайно жорстокою і матиме наслідки за межами України”, – розповів секретар відділення в Союзу українців у Великій Британії місті Ковентрі Роман Лещишин.

За словами Лещишина, у 2014 році його організація надсилала одяг та їжу для українських захисників, але тип допомоги, можливо, доведеться змінити залежно від того, як розгортаються поточні події.

Він додав, що поки не очікує російських військ на вулицях міст України та заохочує чинити тиск на Росію за допомогою економічних санкцій. Лещишин також заявив про необхідність підготувати гуманітарну допомогу.

“Якщо буде велике вторгнення, то буде багато, багато жертв і біженців з України”, – сказав він у коментарі британському суспільному мовнику 24 січня.

Нагадаємо, минулого тижня Велика Британія поставила Україні 2 тис. протитанкових ракетних установок NLAW і заявила про план надати ще більше озброєння. Британські інструктори вже навчають ЗСУ застосуванню ПТРК NLAW в Україні.

підготував: Владислав Крамаренко

Читайте також:

Рада ратифікувала угоду з Британією про підтримку розвитку ЗСУ