Рада ратифікувала угоду з Британією про підтримку розвитку ЗСУ

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Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між урядами України та Великої Британії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей Військово-морських сил Збройних сил України.

Як передає “Новинарня” у четвер, 27 січня, за ратифікацію угоди проголосували 275 народних депутатів.

“Рамковою угодою передбачається надання Українській стороні офіційної підтримки у формі кредитів на суму, що не перевищує 1,7 млрд фунтів стерлінгів або еквівалент у доларах США чи євро, для фінансування реалізації державного інвестиційного проекту з постачання двох протимінних кораблів, їх доставки та обслуговування, спільного будівництва восьми ракетних катерів, доставки та встановлення систем озброєння на наявні кораблі, спільного будівництва фрегату, а також консультаційної та технічної підтримки будівництва військово-морської інфраструктури, включаючи доставку обладнання”, – зазначила пресслужба парламенту.

Офіційна підтримка українській стороні складається з позик UKEF (агенція експортного фінансування Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії) з експортного фінансування та банківських позик, сума яких не перевищує 750 та 950 млн фунтів стерлінгів або еквівалент у доларах США чи євро відповідно.

Строк погашення кредиту за кожним контрактом не перевищує десяти років.

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