Апеляційний суд підтвердив довічне для Плотницького і ще двох терористів за збитий Іл-76

Ексватажок "ЛНР" Ігор Плотницький

Дніпровський апеляційний суд залишив без змін рішення про довічне позбавлення волі для трьох терористів за збиття у 2014 році українського військового літака Іл-76 в аеропорту Луганська.

Йдеться про ексватажка “ЛНР” Ігоря Плотницького, заступника ватажка незаконного збройного формування “Батальйон Заря” Андрія Патрушева та ватажка НЗФ “Вітязь” Олексія Гурєєва, інформує пресслужба офісу генпрокурора.

Вирок набрав законної сили.

Плотницький був ватажком терористичної організації “ЛНР”, очолював раду міністрів “ЛНР”. У листопаді 2017 року нібито пішов у відставку за станом здоров’я, але у ЗМІ писали, що Плотницького змістили у результатів перевороту.

Після цього він виїхав до Росії, де начебто був заарештований за крадіжку 1 млрд доларів США виділених Росією, й утримувався в петербурзькому СІЗО.

Як повідомляла “Новинарня“, в січні 2017 року прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що передала до суду обвинувальний акт проти ватажка тероистичного угруповання “ЛНР” Ігоря Плотницького (станом на 2014 рік – командира батальйону бойовиків “Зоря”) та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака Іл-76 для їх заочного засудження.

Дії цих осіб кваліфіковано як терористичний акт (частина 3 статті 258 Кримінального кодексу України).

У липні 2016 року Плотницькому, Гурєєву і Патрушеву було заочно повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину.

Оскільки вони перебувають за межами підконтрольній Україні території, щодо них проведено спеціальне досудове розслідування.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади ЗСУ та 9 членів екіпажу. Усі загинули.

У Павлограді Дніпропетровської області за службове недбальство в цій самій справі судили генерал-майора ЗС України Віктора Назарова. Суд першої інстанції дав йому сім років в’язниці.

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