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До Запоріжжя із району ООС евакуювали трьох військових

26/01/2022 14:11

До Запорізького військового госпіталю евакуювали трьох військовослужбовців із району проведення операції Об’єднаних сил.

Як інформує в середу, 26 січня, Командування медичних Сил ЗСУ, до Запоріжжя військовослужбовців доставили санітарним автомобільним транспортом у супроводі медичного персоналу.

“Два армійці із захворюваннями та один травмований оглянуті фахівцями госпіталю, розміщені у відповідних відділеннях – терапевтичному та хірургічному, проводиться дообстеження для вирішення тактики подальшого лікування”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після закінчення курсу стаціонарного лікування планується подальша медична реабілітація учасників ООС з переведенням у центри санаторно-курортного лікування та медичної реабілітаціії Міністерства оборони України.

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