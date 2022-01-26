До Запоріжжя із району ООС евакуювали трьох військових

До Запорізького військового госпіталю евакуювали трьох військовослужбовців із району проведення операції Об’єднаних сил.
Як інформує в середу, 26 січня, Командування медичних Сил ЗСУ, до Запоріжжя військовослужбовців доставили санітарним автомобільним транспортом у супроводі медичного персоналу.
“Два армійці із захворюваннями та один травмований оглянуті фахівцями госпіталю, розміщені у відповідних відділеннях – терапевтичному та хірургічному, проводиться дообстеження для вирішення тактики подальшого лікування”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після закінчення курсу стаціонарного лікування планується подальша медична реабілітація учасників ООС з переведенням у центри санаторно-курортного лікування та медичної реабілітаціії Міністерства оборони України.
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