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У Нідерландах завершилася реабілітація першої групи українських військовослужбовців

25/01/2022 14:39

Нідерландські фахівці завершили реабілітацію першої групи українських військовослужбовців, чекають на наступну.

29 жовтня 2021 року Сергій Кулінець, Олександр Терстуях та Андрій Сімчук прибули до Нідерландів на реабілітацію, пише “Укрінформ”.

Відновлення тривало на території військового реабілітаційного центру в місті Доорн, провінція Утрехт.

Ці троє бійців стали першими українськими військовими, яких відібрали для лікування та реабілітації у Нідерландах.

Додому українські військові мають повернутися вже за тиждень. Тим часом військовий реабілітаційний центр у Нідерландах готується приймати наступну групу бійців з України.

Видання також пише, що українці, які живуть у Нідерландах, не лише допомагали порозумітися з нідерландськими спеціалістами, а й постійно влаштовували для бійців екскурсії. Зокрема, українські військові відвідали Амстердам, Утрехт, Роттердам, Гауду, музей під відкритим небом Заансе Сханс, зоопарк, національний військовий музей, побували на могилі видатного українського політичного та військового діяча, голови проводу українських націоналістів, полковника УНР Євгена Коновальця. Велику підтримку надавало посольство України у Нідерландах.

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