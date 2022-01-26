Російські мільярдери на тлі агресії РФ щодо України втратили за місяць $28 млрд, – Forbes

Російський мільярдер Леонід Міхельсон. Фото: ВВС

Статки мільярдерів із Російської Федерації за місяць скоротилися на майже 28 млрд доларів. Це пов’язано з агресією РФ проти України та можливим вторгненням на територію сусідньої держави.

Про це інформує видання Forbes.

Із 20 грудня 2021 року по 25 січня 2022 року статки 104 російських мільярдерів зменшилися на 27,9 млрд доларів. Із них – 76 людей зі списку Forbes.

При цьому десятеро росіян втратили понад мільярд доларів.

Найбільш відчутні втрати у власників “Новатека” та “Сібура” Леоніда Міхельсона (2,1 млрд доларів) та Геннадія Тимченка (1,9 млрд доларів).

Фінансовий стан власника виробництва електромобілів Arrival Дениса Свердлова лише за місяць погіршився на 50%. Однак зазначається, що це пов’язано з внутрішніми проблемами в компанії, а не з геополітичною напругою.

На другому місці за втратами у відносному вираженні опинився засновник “Яндекса” Аркадій Волож. Його статки скоротилися на 26% (втратив 600 мільйонів доларів).

На третьому місці засновник TCS Group Олег Тіньков. Його втрати склали 21% від усього стану.

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