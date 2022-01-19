На російському фондовому ринку – найбільший за рік обвал

На фондовому ринку Російської Федерації відбувся найбільший з березня 2021 року обвал.
Як передає “Радіо Свобода”, 18 січня індекс московської біржі до закриття торгів опустився на 6,5%, в іншому значенні – до позначки три тисячі 328 пунктів.
Індекс РТС, який є основним індикатором фондового ринку Росії, впав на 7,29%, або до 1 тисячі 367 пунктів. Востаннє значення індексу РТС було нижчим за 1 тисячу 400 пунктів у лютому минулого року.
Акції найбільших російських компаній “Газпрому”, “Сбера” (бренд “Сбербанка России”, – “Н”) та “Яндекса” також впали в середньому на 10%.
Аналітики й експерти вважають, що акції дешевшають через геополітичну напруженість, зокрема, ситуацію на російсько-українському кордоні, де Москва накопичила війська.
Україна і Захід стверджують, що Російська Федерація готується до повномасштабного військового вторгнення в Україну. У Кремлі це заперечують.
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